  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. जम्मू-कश्मीर न्यूज़
  4. kashmir-weather-unusual-heat-october-al-nino-snowfall-concern
Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: जम्मू , Tuesday, 6 October 2026 (15:41 IST)

अक्टूबर में कश्मीर की गर्मी ने चौंकाया, क्या इस बार सूखी रहेगी कश्‍मीर की सर्दी?

heat
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (15:53 IST)
google-news
अल नीनो के चलते कश्‍मीर अक्टूबर में भी भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ऐसे में चिंता कम सर्दी और कम बर्फबारी होने की की जाने वाली भविष्‍यवाणियां भी हैं। कश्‍मीरियों को लगता है कि अगर बर्फ कम गिरी तो उन्‍हें फिर आर्थिक परिस्थितियों से इसलिए जूझना पड़ सकता है क्‍योंकि बर्फ में तलाश में आने वाले टूरिस्‍टों की संख्‍या कम हो जाएगी। ALSO READ: कश्मीर में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड! श्रीनगर-गुलमर्ग समेत कई शहरों में पारा देख वैज्ञानिक हैरान
 
इस समय सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि कश्मीर में असामान्य गर्मी वास्तविक है और अल-नीनो परिस्थितियां इसमें योगदान दे सकती हैं, लेकिन कम बर्फबारी और पूरी सर्दी सामान्य से गर्म रहने का दावा अभी पूर्वानुमान है, तथ्य नहीं। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वह कम बर्फबारी की स्थिति के साथ-साथ अचानक भारी बर्फबारी वाले परिदृश्य के लिए भी तैयारी रखे।
 
कश्मीर में अक्टूबर की शुरुआत में असामान्य गर्मी ने मौसम के बदलते मिजाज की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर में 4 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो अक्‍तूबर का दूसरा सर्वाधिक तापमान है। वर्ष 1931 में दर्ज 33.9 डिग्री का सर्वकालिक अक्टूबर रिकार्ड अब भी कायम है। यानी 95 साल पुराने रिकार्ड के टूटने का दावा सही नहीं है, हालांकि 2008 का 31.1 डिग्री का रिकार्ड जरूर पार हुआ है। काजीगुंड में 31.4 डिग्री तापमान ने 1985 का अक्‍तूबर रिकर्ड तोड़ा, जबकि कोकरनाग में पारा 29.4 डिग्री तक पहुंचा।
 
हालांकि मौसम विज्ञानी कहते थे कि इस गर्मी को सीधे केवल अल-नीनो का परिणाम बताना जल्दबाजी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2026 में अल-नीनो जून में कमजोर था और जुलाई में मध्यम स्तर तक पहुंचा। अक्‍टूबर-दिसंबर में इसके और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। लेकिन खुद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत पर इसका प्रभाव केवल अल-नीनो से तय नहीं होता; समुद्री-वायुमंडलीय परिस्थितियां और अन्य जलवायु कारक भी महत्वपूर्ण हैं।
 
ऐसे में कश्‍मीर में कम बर्फबारी का खतरा पैदा हो गया है। जो वास्तविक बताया जा रहा है पर अभी कोई अंतिम पूर्वानुमान सामने नहीं आने के कारण कश्‍मीरी असमंजस में हैं। यह सच है कि कश्मीर के पिछले सात सर्दियों के आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। ALSO READ: लद्दाख में ईरानी केसर की दस्तक, क्या कश्मीरी केसर को मिलेगी कड़ी टक्कर?

2019-20 से 2025-26 तक हर सर्दी सामान्य से कम वर्षा वाली रही और 2025-26 में कमी करीब 65 प्रतिशत रही। फरवरी 2026 में ही 130.4 मिमी सामान्य के मुकाबले सिर्फ 14.2 मिमी वर्षा हुई, यानी 89 प्रतिशत कमी। श्रीनगर में पूरे सर्दी मौसम में वर्षा 236.5 मिमी के सामान्य के मुकाबले 84.2 मिमी रही।
 
इससे यह आशंका जरूर मजबूत होती है कि लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण बर्फबारी कम या अनियमित हो सकती है। मगर अक्टूबर की गर्मी के आधार पर पूरी 2026-27 सर्दी को कम बर्फ वाली घोषित करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। खास बात यह है कि 8-11 अक्‍तूबर के दौरान कश्मीर में बारिश-बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है—अर्थात मौसम में अचानक उलटफेर संभव है।
 
यह सच है कि कम बर्फबारी का मतलब केवल कम ठंड नहीं, बल्कि अगले वसंत-गर्मियों में पानी की उपलब्धता पर दबाव भी हो सकता है। बर्फ का पिघला पानी नदियों, झरनों, भूजल और बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन के पास जिला स्तर पर शीतकालीन तैयारी योजनाएं हैं और श्रीनगर का 2026-27 आपदा प्रबंधन प्लान भी लागू है। बिजली क्षेत्र में भी सर्दियों की बढ़ी मांग महत्वपूर्ण है—केपीडीसीएल के अनुसार एक सामान्य 2 किलोवाट रूम हीटर 4-6 घंटे प्रतिदिन चलने पर करीब 240-360 यूनिट मासिक खपत कर सकता है।
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 300 सांसद मिलना चाहते थे लेकिन डरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाबअगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्य

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्यवृंदावन के संत प्रेमानंदजी महाराज से जुड़े 25 वर्षीय साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की 25 सितंबर 2026 की मौत के बाद अब एक नई खबर सामने आ रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दिनेश फलाहारी ने संत के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए आश्रम से जुड़े कई आरोप लगाए हैं।

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल2026 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूरोसाइंस की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाली खोज के लिए दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डिसेरोथ (Karl Deisseroth) और जर्मनी के वैज्ञानिक पीटर हेगेमन (Peter Hegemann) तथा जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) को ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) और लाइट-गेटेड आयन चैनल्स (Light-gated ion channels) से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है।

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेट

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेटआधार कार्ड आज देश में पहचान और कई तरह की सरकारी एवं वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में Aadhaar में दर्ज मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी को सही और अपडेट रखना जरूरी है। UIDAI की मौजूदा सेवाओं के मुताबिक अब कई Aadhaar सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएं

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएंChatGPT Login को लेकर यूजर्स की बढ़ती दिलचस्पी के बीच अगर आपको भी अकाउंट में साइन इन करने में परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह हमेशा OpenAI का सर्वर आउटेज नहीं होती। गलत लॉगिन मेथड, ब्राउजर कैश-कुकी, VPN, एड-ब्लॉकर या Cloudflare verification जैसी वजहों से भी ChatGPT में प्रवेश करने में दिक्कत आ सकती है।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचान

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचानराज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की पहल अब मजबूत कारोबारी मॉडल में बदल रही है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के मेहनत से तैयार अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक करीब 6 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज कर लिया है।

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलीं

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलींराजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। सुबह 10 बजे से शुरु हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जब कॉलेज के युवा पहुंचे तो उन्हें पंडाल में एंट्री नहीं मिल सकी। इससे बड़ी संख्या में युवा पंडाल के बाहर लगी बैरिकेडिंगं के किनारे खड़े होकर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट को देखने लगे। इस दौरान मीडिया गैलरी पर लगी बैरिकेंडिंगं के बाहर छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई, इस पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बच्चों को खदेड़ा।

Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?

Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मतदाता पंजीकरण से जुड़े Form 6 में कथित बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। थरूर ने अपने पोस्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित Form 6 को मंजूरी नहीं दी है।

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्सहोंडा ने भारतीय बाजार में अपनी नई Honda XR300 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2.08 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। बाइक की बुकिंग Honda BigWing डीलरशिप के जरिए शुरू हो गई है। XR300 Rally में XR300L के मुकाबले कई अहम बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।