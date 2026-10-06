अक्टूबर में कश्मीर की गर्मी ने चौंकाया, क्या इस बार सूखी रहेगी कश्‍मीर की सर्दी?

इस समय सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि कश्मीर में असामान्य गर्मी वास्तविक है और अल-नीनो परिस्थितियां इसमें योगदान दे सकती हैं, लेकिन कम बर्फबारी और पूरी सर्दी सामान्य से गर्म रहने का दावा अभी पूर्वानुमान है, तथ्य नहीं। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वह कम बर्फबारी की स्थिति के साथ-साथ अचानक भारी बर्फबारी वाले परिदृश्य के लिए भी तैयारी रखे।

कश्मीर में अक्टूबर की शुरुआत में असामान्य गर्मी ने मौसम के बदलते मिजाज की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर में 4 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो अक्‍तूबर का दूसरा सर्वाधिक तापमान है। वर्ष 1931 में दर्ज 33.9 डिग्री का सर्वकालिक अक्टूबर रिकार्ड अब भी कायम है। यानी 95 साल पुराने रिकार्ड के टूटने का दावा सही नहीं है, हालांकि 2008 का 31.1 डिग्री का रिकार्ड जरूर पार हुआ है। काजीगुंड में 31.4 डिग्री तापमान ने 1985 का अक्‍तूबर रिकर्ड तोड़ा, जबकि कोकरनाग में पारा 29.4 डिग्री तक पहुंचा।

हालांकि मौसम विज्ञानी कहते थे कि इस गर्मी को सीधे केवल अल-नीनो का परिणाम बताना जल्दबाजी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2026 में अल-नीनो जून में कमजोर था और जुलाई में मध्यम स्तर तक पहुंचा। अक्‍टूबर-दिसंबर में इसके और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। लेकिन खुद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत पर इसका प्रभाव केवल अल-नीनो से तय नहीं होता; समुद्री-वायुमंडलीय परिस्थितियां और अन्य जलवायु कारक भी महत्वपूर्ण हैं।

2019-20 से 2025-26 तक हर सर्दी सामान्य से कम वर्षा वाली रही और 2025-26 में कमी करीब 65 प्रतिशत रही। फरवरी 2026 में ही 130.4 मिमी सामान्य के मुकाबले सिर्फ 14.2 मिमी वर्षा हुई, यानी 89 प्रतिशत कमी। श्रीनगर में पूरे सर्दी मौसम में वर्षा 236.5 मिमी के सामान्य के मुकाबले 84.2 मिमी रही।

इससे यह आशंका जरूर मजबूत होती है कि लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण बर्फबारी कम या अनियमित हो सकती है। मगर अक्टूबर की गर्मी के आधार पर पूरी 2026-27 सर्दी को कम बर्फ वाली घोषित करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। खास बात यह है कि 8-11 अक्‍तूबर के दौरान कश्मीर में बारिश-बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है—अर्थात मौसम में अचानक उलटफेर संभव है।

यह सच है कि कम बर्फबारी का मतलब केवल कम ठंड नहीं, बल्कि अगले वसंत-गर्मियों में पानी की उपलब्धता पर दबाव भी हो सकता है। बर्फ का पिघला पानी नदियों, झरनों, भूजल और बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन के पास जिला स्तर पर शीतकालीन तैयारी योजनाएं हैं और श्रीनगर का 2026-27 आपदा प्रबंधन प्लान भी लागू है। बिजली क्षेत्र में भी सर्दियों की बढ़ी मांग महत्वपूर्ण है—केपीडीसीएल के अनुसार एक सामान्य 2 किलोवाट रूम हीटर 4-6 घंटे प्रतिदिन चलने पर करीब 240-360 यूनिट मासिक खपत कर सकता है।