अक्टूबर में कश्मीर की गर्मी ने चौंकाया, क्या इस बार सूखी रहेगी कश्मीर की सर्दी?
अल नीनो के चलते कश्मीर अक्टूबर में भी भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ऐसे में चिंता कम सर्दी और कम बर्फबारी होने की की जाने वाली भविष्यवाणियां भी हैं। कश्मीरियों को लगता है कि अगर बर्फ कम गिरी तो उन्हें फिर आर्थिक परिस्थितियों से इसलिए जूझना पड़ सकता है क्योंकि बर्फ में तलाश में आने वाले टूरिस्टों की संख्या कम हो जाएगी। ALSO READ: कश्मीर में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड! श्रीनगर-गुलमर्ग समेत कई शहरों में पारा देख वैज्ञानिक हैरान
इस समय सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि कश्मीर में असामान्य गर्मी वास्तविक है और अल-नीनो परिस्थितियां इसमें योगदान दे सकती हैं, लेकिन कम बर्फबारी और पूरी सर्दी सामान्य से गर्म रहने का दावा अभी पूर्वानुमान है, तथ्य नहीं। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वह कम बर्फबारी की स्थिति के साथ-साथ अचानक भारी बर्फबारी वाले परिदृश्य के लिए भी तैयारी रखे।
कश्मीर में अक्टूबर की शुरुआत में असामान्य गर्मी ने मौसम के बदलते मिजाज की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर में 4 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो अक्तूबर का दूसरा सर्वाधिक तापमान है। वर्ष 1931 में दर्ज 33.9 डिग्री का सर्वकालिक अक्टूबर रिकार्ड अब भी कायम है। यानी 95 साल पुराने रिकार्ड के टूटने का दावा सही नहीं है, हालांकि 2008 का 31.1 डिग्री का रिकार्ड जरूर पार हुआ है। काजीगुंड में 31.4 डिग्री तापमान ने 1985 का अक्तूबर रिकर्ड तोड़ा, जबकि कोकरनाग में पारा 29.4 डिग्री तक पहुंचा।
हालांकि मौसम विज्ञानी कहते थे कि इस गर्मी को सीधे केवल अल-नीनो का परिणाम बताना जल्दबाजी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2026 में अल-नीनो जून में कमजोर था और जुलाई में मध्यम स्तर तक पहुंचा। अक्टूबर-दिसंबर में इसके और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। लेकिन खुद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत पर इसका प्रभाव केवल अल-नीनो से तय नहीं होता; समुद्री-वायुमंडलीय परिस्थितियां और अन्य जलवायु कारक भी महत्वपूर्ण हैं।
ऐसे में कश्मीर में कम बर्फबारी का खतरा पैदा हो गया है। जो वास्तविक बताया जा रहा है पर अभी कोई अंतिम पूर्वानुमान सामने नहीं आने के कारण कश्मीरी असमंजस में हैं। यह सच है कि कश्मीर के पिछले सात सर्दियों के आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। ALSO READ: लद्दाख में ईरानी केसर की दस्तक, क्या कश्मीरी केसर को मिलेगी कड़ी टक्कर?
2019-20 से 2025-26 तक हर सर्दी सामान्य से कम वर्षा वाली रही और 2025-26 में कमी करीब 65 प्रतिशत रही। फरवरी 2026 में ही 130.4 मिमी सामान्य के मुकाबले सिर्फ 14.2 मिमी वर्षा हुई, यानी 89 प्रतिशत कमी। श्रीनगर में पूरे सर्दी मौसम में वर्षा 236.5 मिमी के सामान्य के मुकाबले 84.2 मिमी रही।
इससे यह आशंका जरूर मजबूत होती है कि लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण बर्फबारी कम या अनियमित हो सकती है। मगर अक्टूबर की गर्मी के आधार पर पूरी 2026-27 सर्दी को कम बर्फ वाली घोषित करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। खास बात यह है कि 8-11 अक्तूबर के दौरान कश्मीर में बारिश-बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है—अर्थात मौसम में अचानक उलटफेर संभव है।
यह सच है कि कम बर्फबारी का मतलब केवल कम ठंड नहीं, बल्कि अगले वसंत-गर्मियों में पानी की उपलब्धता पर दबाव भी हो सकता है। बर्फ का पिघला पानी नदियों, झरनों, भूजल और बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन के पास जिला स्तर पर शीतकालीन तैयारी योजनाएं हैं और श्रीनगर का 2026-27 आपदा प्रबंधन प्लान भी लागू है। बिजली क्षेत्र में भी सर्दियों की बढ़ी मांग महत्वपूर्ण है—केपीडीसीएल के अनुसार एक सामान्य 2 किलोवाट रूम हीटर 4-6 घंटे प्रतिदिन चलने पर करीब 240-360 यूनिट मासिक खपत कर सकता है।