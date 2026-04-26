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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :वॉशिंगटन , रविवार, 26 अप्रैल 2026 (08:29 IST)

Washington Hotel Firing : ट्रंप पर हमला हुआ? होटल में अंधाधुंध फायरिंग, डिनर पार्टी में थे राष्ट्रपति, जानें सीक्रेट सर्विस ने कैसे बचाई जान?

doanld trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में अंधाधुंध गोलियां चली हैं। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में ‘व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर’ में शामिल हो रहे थे, तभी गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोली की आवाज सुनते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। डिनर पार्टी में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे। लोग डिनर एन्जॉय कर रहे थे कि अचानक अफरा-तफरी मच गई। गोलियां चलने की आवाज आने लगी।
हालात देखकर सीक्रेट सर्विस एजेंट राष्ट्रपति ट्रंप को घेर कर अपने साथ ले गए। डिनर में शामिल करीब 2600 लोगों में से छिपकर अपनी जान बचाई। वेटर भागकर डाइनिंग हॉल में चले गए। पत्रकारों को भी जान बचाने के लिए मेज के नीचे छिपना पड़ा। हमलवार को मौके पर रही ढेर कर दिया गया।
होटल में अफरा-तफरी मच गई। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका पहला बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस की तारीफ की है और कहा कि उन्होंने तेजी और बहादुरी से काम किया। ट्रंप ने कहा कि उनका सुझाव है कि शो जारी रहना चाहिए।

हमलावर को किया ढेर 

वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर (WHCA) के दौरान हमला हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने होटल से निकाला। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस बॉलरूम के बाहर हुई जहां ट्रंप और अन्य अतिथि मौजूद थे। हालांकि, घटना के सटीक कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका। कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसे बाद में आयोजित किया जाएगा। ‘व्हाइट हाउस’ संवाददाताओं के संघ की अध्यक्ष वेइजिया जियांग ने कहा, ‘‘हम इसे फिर से आयोजित करेंगे।’’ घटना के तुरंत बाद कर्मचारियों ने टेबल साज-सज्जा और राष्ट्रपति के भाषण मंच को हटाना शुरू कर दिया।
 
कथित घटना के बाद वॉशिंगटन हिल्टन के बैंक्वेट हॉल में सीक्रेट सर्विस और अन्य एजेंसियों के अधिकारी बड़ी संख्या में पंहुचे, जहां सैकड़ों अतिथि “स्प्रिंग पी” और “बुराटा सलाद” का आनंद ले रहे थे। उन्हें अचानक टेबलों के नीचे छिपने को मजबूर होना पड़ा। जैसे ही लोगों को स्थिति का एहसास हुआ, बॉलरूम में दहशत फैल गई। सैकड़ों पत्रकार सूचनाएं साझा करने के लिए फोन पर जुट गए।
किसी को चिल्लाते हुए सुना गया “हट जाइए, सर!” जबकि कुछ लोग निर्देश दे रहे थे कि “झुक जाइए।’’ एक कोने से “गॉड ब्लेस अमेरिका” की आवाजें भी सुनाई दीं। इसी बीच ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर ले जाया गया। इस दौरान वह क्षण भर के लिए, संभवतः ठोकर लगने से, लड़खड़ाए और सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया। एक कानून-प्रवर्तन अधिकारी ने गोलीबारी की पुष्टि की। 

 सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में रहने वाले सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक अधिकारी ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि एक कानून-प्रवर्तन कर्मी को बुलेट-प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, लेकिन उसके सुरक्षित रहने की उम्मीद है।अब इस हमले को लेकर देश-दुनिया में राजनीति गरमा सकती है। क्योंकि यह हमला ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता फेल होने के बीच आया है। इस हमले को राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। Edited by: Sudhir Sharma
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