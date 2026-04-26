Washington Hotel Firing : ट्रंप पर हमला हुआ? होटल में अंधाधुंध फायरिंग, डिनर पार्टी में थे राष्ट्रपति, जानें सीक्रेट सर्विस ने कैसे बचाई जान?

#WATCH | Exclusive visuals from the White House Correspondents' Dinner being held in Washington after shots were fired at the event. The event has currently been halted.



US President Donald Trump and First Lady Melania Trump were escorted out of the event after the shots were… pic.twitter.com/OWyx7xuqtD — ANI (@ANI) April 26, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में अंधाधुंध गोलियां चली हैं। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में ‘व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर’ में शामिल हो रहे थे, तभी गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोली की आवाज सुनते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। डिनर पार्टी में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे। लोग डिनर एन्जॉय कर रहे थे कि अचानक अफरा-तफरी मच गई। गोलियां चलने की आवाज आने लगी।हालात देखकर सीक्रेट सर्विस एजेंट राष्ट्रपति ट्रंप को घेर कर अपने साथ ले गए। डिनर में शामिल करीब 2600 लोगों में से छिपकर अपनी जान बचाई। वेटर भागकर डाइनिंग हॉल में चले गए। पत्रकारों को भी जान बचाने के लिए मेज के नीचे छिपना पड़ा। हमलवार को मौके पर रही ढेर कर दिया गया।