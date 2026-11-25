फवाद-माहिरा की पहली पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' पर भारत में बवाल! रिलीज से पहले उठी बैन की मांग

पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) अपनी ग्लोबल रिलीज से पहले ही भारत में बड़े विवादों में घिर गई है। फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर और सनम सईद जैसे चर्चित पाकिस्तानी सितारों से सजी इस सीरीज के ट्रेलर रिलीज के साथ ही भारतीय फिल्म संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है।

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत में इस सीरीज की स्ट्रीमिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जबकि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने नेटफ्लिक्स को भारत में अपनी शूटिंग बंद होने तक की चेतावनी दे डाली है।

क्या है पूरा विवाद और क्यों उठ रही है बैन की मांग?

नेटफ्लिक्स ने 4 दिसंबर 2026 को इस सीरीज के पहले भाग की रिलीज की घोषणा की है। ट्रेलर सामने आने के बाद भारतीय फिल्म संगठनों और राजनीतिक हलकों में नाराजगी तेज हो गई है। बैन की मांग के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा कि राष्ट्र प्रथम है और आतंक को कोई तालियां नहीं मिलनी चाहिए।

संगठन ने 2019 के पुलवामा हमले और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी कंटेंट को भारतीय स्क्रीन पर दिखाना देश की भावनाओं का अपमान है। फिल्म संगठनों ने याद दिलाया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8 मई 2025 को एक एडवाइजरी जारी कर सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में बने कंटेंट की स्ट्रीमिंग रोकने का निर्देश दिया था। संगठनों का आरोप है कि नेटफ्लिक्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज की लिस्टिंग इस एडवाइजरी की भावना के खिलाफ है।

AICWA ने मांग की है कि टीवी, सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी कलाकारों और प्रोडक्शंस के प्रसारण पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान हो।

...तो नेटफ्लिक्स के सभी प्रोजेक्ट्‍स रुकवा देंगे

विवाद केवल पत्र लिखने तक सीमित नहीं रहा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि नेटफ्लिक्स भारत में इस पाकिस्तानी शो को स्ट्रीम करता है, तो संगठन देश भर में चल रहे नेटफ्लिक्स के सभी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग रुकवा देगा।

दूसरी ओर, इस मुद्दे को राजनीतिक समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने AICWA की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तानी क्रिकेट, वेब सीरीज या किसी भी तरह के सांस्कृतिक जुड़ाव में कोई दिलचस्पी नहीं है और भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए।

क्या है 'जो बचे हैं संग समेट लो' की कहानी?

अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए 'ऑल द लव अवर हार्ट्स कैरी' (All The Love Our Hearts Carry) शीर्षक से आ रही यह सीरीज मशहूर पाकिस्तानी लेखिका फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू उपन्यास पर आधारित है, जो 2009 में धारावाहिक के रूप में और 2013 में किताब के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह सीरीज तीन पीढ़ियों की छह जटिल प्रेम कहानियों, पारिवारिक संघर्षों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव को दिखाती है। इसकी शूटिंग पाकिस्तान, इटली और ब्रिटेन में हुई है। इस सीरीज के जरिए 'हमसफर' की सुपरहिट जोड़ी फवाद खान और माहिरा खान तथा 'जिंदगी गुलजार है' की जोड़ी फवाद खान और सनम सईद एक साथ लौट रहे हैं। इनके अलावा हानिया आमिर, अहद रजा मीर, इकरा अजीज और हमजा अली अब्बासी जैसे बड़े पाकिस्तानी कलाकार भी इसमें शामिल हैं।