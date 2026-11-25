16 दिसंबर को ही क्यों लौटना चाहती हैं शेख हसीना? बांग्लादेश ने कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई भारत ने प्रत्यर्पण से खुद को किया अलग, कहा- यह बांग्लादेश और हसीना के बीच का मामला

Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 16 दिसंबर को वतन वापसी की घोषणा के बाद पड़ोसी देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हसीना के स्वदेश लौटने की योजना ढाका की प्रत्यर्पण मांग से अलग है और यह हसीना तथा बांग्लादेश सरकार के बीच का मामला है। वहीं, ढाका में तारिक रहमान सरकार उनके प्रत्यर्पण पर अड़ी है, जबकि प्रतिबंधित अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है।

क्या कहा भारतीय विदेश मंत्रालय ने?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को स्थिति साफ करते हुए कहा कि यह बांग्लादेश की निर्वासित नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा बांग्लादेश सरकार के बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि हसीना के स्वदेश लौटने की इच्छा और उसके लिए जरूरी यात्रा दस्तावेजों का विषय, प्रत्यर्पण के अनुरोध से भिन्न है।

प्रत्यर्पण के मुद्दे पर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश की ओर से मिले प्रत्यर्पण अनुरोध की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। भारत में दो साल से अधिक समय तक निर्वासित रहने के बाद हसीना ने 16 दिसंबर को देश लौटने की बात कही है, जिस पर ढाका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए ही लाने की बात दोहराई गई है।

16 दिसंबर का दिन क्यों है खास?

शेख हसीना ने 16 दिसंबर को लौटने की योजना बनाई है, जो वही दिन है जब बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर मिली जीत का उत्सव मनाता है। उनके इस बयान पर ढाका में तीखी प्रतिक्रिया हुई है और सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए कहा गया है कि हसीना को भगोड़े की तरह वापस लाया जाएगा। वहीं, बांग्लादेश के भीतर तनाव और विरोध-प्रदर्शनों के बीच अवामी लीग के समर्थकों के सड़कों पर उतरने की खबरें हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हुई हिंसा की घटनाओं पर भी चिंता जताई है।

अल्पसंख्यकों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई हिंसा की वारदातों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत अपेक्षा करता है कि इन घटनाओं की जांच होगी और जो लोग इनके पीछे हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

क्या कहा बांग्लादेश ने?

बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को कहा कि अवामी लीग को देश में कभी भी राजनीति करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण के लिए राजनयिक माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने अवामी लीग को ‘फासीवादी एवं माफिया ताकत’ करार देते हुए आरोप लगाया कि जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान हुई सामूहिक हत्याओं के लिए यही पार्टी जिम्मेदार है।

बांग्लादेश ने कई ‍जिलों में सुरक्षा बढ़ाई

बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगले महीने प्रस्तावित वापसी को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके तहत बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की 108 प्लाटून तैनात की गई हैं। इनमें से 56 प्लाटून हसीना के गृह जिले गोपालगंज में तैनात की गई हैं। बांग्लादेश में हसीना (79) की संभावित वापसी को लेकर पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है, जिनमें ट्रेन, बस और बैंकों को निशाना बनाकर की गई आगजनी की घटनाएं भी शामिल हैं।