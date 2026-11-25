मप्र के एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप बने इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री

मध्य प्रदेश शासन के बुधवार (25 नवंबर 2026) को आदेश जारी कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के मंत्री चेतन्य कश्यप को इंदौर जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। इनसे पहले मुख्‍यमंत्री मोहन यादव के पास यह जिम्मेदारी थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चेतन्य कश्यप को इंदौर जिले का भी प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ अब इंदौर जिले में प्रशासनिक समन्वय, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और विकास कार्यों से जुड़ी निगरानी का दायित्व मंत्री कश्यप संभालेंगे। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर का प्रभार छोड़ दिया है।

कौन हैं चेतन्य कश्यप?

चेतन्य कश्यप मध्य प्रदेश की राजनीति और उद्योग जगत का एक प्रमुख चेहरा हैं। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। कश्यप भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर रतलाम शहर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार (2013, 2018 और 2023) विधायक निर्वाचित हुए हैं।

वे रतलाम के रहने वाले हैं और राजनीति में आने से पहले व साथ-साथ उद्यम व व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं (जैसे कश्यप स्वीटनर्स आदि से जुड़ाव)। मालवा अंचल में 'भैयाजी' के रूप में पहचाने जाने वाले कश्यप अपने विधायक वेतन और भत्ते न लेने के निर्णय के कारण भी खासे चर्चित रहे हैं।