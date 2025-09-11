अमेरिकी में ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या, यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में मारी गोली डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और टर्निंग पाइंट के कोफाउंडर चार्ली किर्क (31) की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Charlie Kirk news in hindi : अमेरिका के यूटा में बुधवार को अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क (31) की गोली मारकर हत्या कर दी। किर्क को उस समय गर्दन में गोली मारी गई जब वे यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे।



बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे किर्क छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।





घटना के तुरंत बाद SWAT टीम, ATF पुलिस और अन्य एजेंसियों ने UVU कैंपस को सील कर तलाशी अभियान चलाया। किर्क पर हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर किर्क की मौत की पुष्टि की। उन्होंने पूरे देश में अमेरिकी झंडों को रविवार, 14 सितंबर तक आधा झुकाने का आदेश भी दिया है।

The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025

वहीं, यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे ‘राजनीतिक हत्या’ बताया और कहा कि जिम्मेदार लोगों को हर हाल में सजा मिलेगी।

कौन थे चार्ली किर्क? : चार्ली किर्क कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और टर्निंग प्वाइंट यूएसए के को-फाउंडर थे। किर्क ने ईसाई राष्ट्रवाद, बंदूक अधिकार, कोविड​​​​-19 गलत सूचना और चुनाव धोखाधड़ी के दावे जैसे कई विवादित विषयों पर कट्टर रुख अपनाया। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने युवा वोटरों को ट्रंप के लिए वोट करने को कहा था। किर्क की पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं।



edited by : Nrapendra Gupta