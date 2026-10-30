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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (16:35 IST)

कांग्रेस का भाजपा पर वार, लोकतंत्र बचाओ यात्रा या भीड़ जुटाओ, लाज बचाओ अभियान?

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (16:35 IST)
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भाजपा की तथाकथित लोकतंत्र बचाओ यात्रा ने लोकतंत्र से ज्यादा भाजपा के अंदर चल रही खींचतान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मंच पर संगठन की बात होनी थी, वह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राजनीतिक प्रतिशोध और विरोधियों पर चुन-चुनकर तंज कसने का मंच बन गया।

विडंबना देखिए, मंत्री जी को अभिव्यक्ति की आजादी भी रास नहीं आ रही! अपने ही विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले आम नागरिक को पुलिस हिरासत तक पहुंचा दिया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रभारी संगठन मंत्री के विलंब के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय नहीं रुके। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रशासन आग्रह करते रहे, लेकिन मंत्री जी ने यात्रा शुरू कर दी। आखिर संगठन बड़ा है या मंत्री जी की मर्जी? और सबसे दिलचस्प बात! भाजपा के इस आयोजन में शामिल Gen-Z युवाओं ने ही सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाकर मंच से बाहर भाजपा की पोल खोल दी।

सबसे बड़ा सवाल जो पार्टी अपने संगठन में लोकतंत्र और अपनी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं संभाल पा रही, वह देश को लोकतंत्र बचाने का पाठ कैसे पढ़ाएगी? जिस लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी का अपहरण किया गया उसे भगोड़े को मंच पर नुमाइश के लिए क्यों खड़ा किया गया? भाजपा की इस यात्रा में लोकतंत्र कम, अंतर्कलह और सियासी अहंकार ज्यादा दिखाई दिया! प्रदेश प्रवक्ता मध्यप्रदेश कांग्रेस अमित चौरसिया ने यह जानकारी दी।
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Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटसदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। पात्र किसानों को इस किस्त के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

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Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोलIDBI Bank Privatization Row: केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच बैंकिंग सेक्टर के अतीत और वर्तमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी बिक्री पर उठाए गए सवालों का कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान बैंकों के कथित दुरुपयोग और घोटालों की लंबी फेरिस्ट सामने रखी है। इस तीखे राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ और वित्तीय नीतियों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उच्च स्तर से आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। आल टाइम हाई स्तरों से गोल्ड लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ऑल-टाइम हाई से 2.33 लाख रुपए प्रति किग्रा से अधिक टूटकर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। इस बड़ी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण और आने वाले समय के लिए बाजार का दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत है:

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बदरीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 की मौतउत्तराखंड में एक बार फिर बड़ा विमान हादसा हो गया। बदरीनाथ धाम से 6 यात्रियों को लेकर देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा यूकाडा का एक हेलीकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश हो गया है। खराब मौसम के बीच प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं

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गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता का कल अंतिम दिन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगितापशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, उन्नत देशी नस्ल की गायों के पालन को प्रोत्साहित करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। यह प्रतियोगिता पहले साल चयनित 208 वृंदावन ग्रामों में आयोजित की जा रही है। 27 अक्टूबर से शुरू हुई प्रतियोगिता 31 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए हैं।

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