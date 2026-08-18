भाजपा का बड़ा फैसला: तरुण चुघ बने गुजरात भाजपा के नए प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को देशभर में अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के नए प्रभारियों और सह-प्रभारियों की आधिकारिक घोषणा की गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी नए अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है। राष्‍ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है।

तरुण चुघ को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी

इन नई नियुक्तियों के तहत गुजरात भाजपा के नए प्रभारी के रूप में तरुण चुघ को चुना गया है। राज्य में भाजपा संगठन को नई दिशा देने, पार्टी और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के उद्देश्य से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय हाईकमान का मुख्य मकसद बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देकर राज्य में भाजपा का वर्चस्व बरकरार रखना है।

उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी संगठनात्मक बदलाव

गुजरात के साथ-साथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य महत्वपूर्ण राज्यों के लिए भी नए प्रभारियों की घोषणा की गई है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार, राज्यों में स्थानीय स्तर पर संगठन अधिक मजबूती से काम करे और केंद्र सरकार की योजनाएं व पार्टी की नीतियां जन-जन तक पहुंचें, इसके लिए यह नई रणनीतिक व्यवस्था की गई है। इन बदलावों से आने वाले समय में राज्यों में भाजपा के संगठनात्मक कार्यों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी।

कौन हैं तरुण चुघ?

गुजरात के नए प्रभारी बने तरुण चुघ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। मूल रूप से अमृतसर (पंजाब) के निवासी तरुण चुघ लंबे समय से पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं। पार्टी ने उन पर हमेशा बड़े राज्यों की जिम्मेदारी सौंपकर विश्वास व्यक्त किया है।





इससे पहले वे तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के प्रभारी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। संगठन को मजबूत करने के उनके इसी व्यापक अनुभव को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने अब उन्हें गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य के प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।