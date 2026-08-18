BJP नई टीम: विनोद तावड़े UP, सतीश पूनिया पंजाब और तरुण चुघ गुजरात के प्रभारी

विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है तो जगदीश ईश्वरभाई पटेल को प्रदेश का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को गुजरात के प्रभारी होंगे।