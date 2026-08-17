भूपेंद्र पटेल का अमेरिका-कनाडा दौरा आज से, 25 साल बाद गुजरात CM की US यात्रा; जानिए क्या है मकसद

गुजरात में "नो रिपीट थ्योरी" के तहत जिम्मेदारी संभालने के बाद सितंबर में अपने सफल 5 साल पूरे कर रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इसके साथ ही, अमेरिकी धरती पर गुजरात के किसी वर्तमान मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत के लिए चल रहा 25 साल लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा।

25 साल बाद गुजरात के किसी मौजूदा सीएम का अमेरिकी दौरा

अहमदाबाद: सितंबर में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल पूरे कर रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक अनूठी उपलब्धि हासिल करेंगे। वह 17 अगस्त से 24 अगस्त तक अमेरिका और कनाडा का दौरा करेंगे। पिछले 25 वर्षों में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा करने वाले वह गुजरात के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से पहले, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपाणी और आनंदीबेन पटेल के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिका नहीं गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी जब तक मुख्यमंत्री रहे, तब तक अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया था। भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के बाद अमेरिका का दौरा करेंगे। इसके साथ ही 25 साल का इंतजार खत्म होगा।

वाइब्रेंट गुजरात 2027 के लिए निवेशकों को आमंत्रण

अमेरिका में पाटीदार (या पटेल) समुदाय की बड़ी आबादी है। इसलिए, पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल का वहां भव्य स्वागत होने की उम्मीद है। राज्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघानी के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल "वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027" में उद्योगपतियों, निवेशकों और टेक्नोलॉजी लीडर्स को आमंत्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरा करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद वाघानी ने बताया कि यह दौरा आगामी समिट के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के गुजरात के प्रयासों की शुरुआत भी करेगा।

केशूभाई पटेल के बाद पहली बार दौरा

1995 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल ने आखिरी बार 1995 और अप्रैल 2000 में एक हफ्ते की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका का दौरा किया था। केशूभाई पटेल के बाद वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 2005 में उन्हें यूएस वीजा देने से इनकार कर दिया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राओं का इतिहास

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उनकी उत्तराधिकारी आनंदीबेन पटेल ने 2015 में गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना था। वह अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। विजय रूपाणी ने 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान रूस का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका या कनाडा की कोई आधिकारिक यात्रा नहीं की थी। हालांकि, 2018 में गुजरात दौरे के दौरान रूपाणी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी। भूपेंद्र पटेल इसी समिट के प्रचार और आमंत्रण के लिए अमेरिका और कनाडा की यात्रा कर रहे हैं।