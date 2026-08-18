दक्षेश्वर महादेव मंदिर: सावन में क्यों खास है कनखल का यह शिव धाम?

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हरिद्वार के कनखल में स्थित पावन दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का दिव्य केंद्र है। राजा दक्ष प्रजापति से जुड़ा यह प्राचीन तीर्थ सावन में शिवभक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। यदि आप हरिद्वार की यात्रा पर हैं, तो दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें।

हरिद्वार के कनखल में स्थित पावन दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का दिव्य केंद्र है। राजा दक्ष प्रजापति से जुड़ा यह प्राचीन तीर्थ सावन में शिवभक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है।



यदि आप हरिद्वार की यात्रा पर हैं, तो दक्षेश्वर महादेव के… pic.twitter.com/1U7RpHANbo — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 18, 2026

हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनखल हरिद्वार की उपनगरी के रूप में जाना जाता है। यह हरिद्वार का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है।



कनखल और दक्षेश्वर मंदिर का इतिहास

कनखल हरिद्वार की प्राचीन धरोहर है। यह राजा दक्ष की के राज्य की राजधानी थी। कनखल हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है।





क्या है मंदिर का पौराणिक महत्व?

कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं।



मान्यता है कि सृष्टि का कार्यभार देखने के लिए भगवान शिव माता पार्वती, गणेशजी, कार्तिकेय और नंदी आदि गणों के साथ अपनी ससुराल कनखल आकर रहते हैं। जन प्रचलित मान्यता के अनुसार वे हरिद्वार के पास कनखल में राजा दक्ष के मंदिर में आकर रहते हैं।