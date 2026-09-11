जैन श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर: पर्यूषण पर्व पर भावनगर-बांद्रा स्पेशल ट्रेन का ऐलान; 11 सितंबर से बुकिंग शुरू

रेलवे ने जैन समाज के पवित्र पर्यूषण पर्व को ध्यान में रखते हुए भावनगर से बांद्रा टर्मिनस के बीच एक विशेष सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह खास ट्रेन 16 सितंबर को शाम 5:40 बजे भावनगर से रवाना होगी और अगले दिन यानी 17 सितंबर को सुबह 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह समय सारणी तय की गई है, जिससे पर्व के दौरान यात्रा करने वाले जैन श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

11 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव

यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 11 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, ताकि आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यात्रा का लाभ उठा सकें। इन ठहरावों में सिहोर, बोताद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी और बोरीवली जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं। भावनगर के अलावा इस रूट पर आने वाले विभिन्न शहरों और क्षेत्रों के यात्रियों के लिए यह ट्रेन कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगी।

कोच की उपलब्धता और बुकिंग प्रक्रिया

यात्रियों की सुविधा और बजट को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में विभिन्न श्रेणियों के कोच जोड़े गए हैं। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। इस ट्रेन के लिए आरक्षण 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। पर्व के कारण भीड़ होने की संभावना को देखते हुए समय पर बुकिंग करा लेना उचित रहेगा।

जैन श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए फायदेमंद फैसला

रेलवे के इस फैसले से भावनगर से मुंबई (बांद्रा) की ओर जाने वाले यात्रियों को यात्रा का एक और बेहतर विकल्प मिलेगा। विशेष रूप से पर्यूषण पर्व के दौरान पालीताना और भावनगर के धार्मिक स्थलों से जुड़े जैन श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रेलवे द्वारा शुरू की गई इस अतिरिक्त सेवा से त्योहार के समय यात्रियों का आवागमन अधिक आसान और आरामदायक हो जाएगा।