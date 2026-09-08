पीएम मोदी का एक दिवसीय गुजरात दौरा: वडोदरा में Gen-Z से करेंगे संवाद, नवसारी में देश के पहले AI-लैस 'नमो कमलम' का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वह वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी पैवेलियन ग्राउंड में आयोजित 'नमो 4 विकसित भारत' कार्यक्रम में शामिल होकर 35,200 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खासतौर पर Gen-Z युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी युवाओं सहित 6,000 लोगों को संबोधित करेंगे।

रॉकस्टार स्टाइल रैंप और AI टेक्नोलॉजी

इस कार्यक्रम के लिए ग्राउंड में एक खास Y-शेप का स्टेज और रैंप तैयार किया गया है, जहां पीएम मोदी रॉकस्टार अंदाज में कॉन्सर्ट मोड में छात्रों और प्रोफेशनल्स से संवाद करेंगे। किसी सरकारी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए देश में पहली बार 'बुक माय शो' (BookMyShow) के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें भारी क्रेज के कारण महज 1 घंटे में सभी सीटें फुल हो गईं और 42,000 से ज्यादा लोग वंचित रह गए। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम का कवरेज 4K कैमरों से किया जा रहा है।



कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और शहर की सजावट

पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए वडोदरा में 2,000 से ज्यादा जवानों, 11 DCP और 17 ACP के साथ थ्री-टायर (त्रिस्तरीय) सुरक्षा तैनात की गई है। इतिहास में पहली बार विश्वामित्री नदी में फायर ब्रिगेड की बोट के जरिए तलहटी तक चेकिंग की गई है। इसके अलावा वडोदरा शहर के फतेहगंज, कारेलीबाग और VIP रोड जैसे प्रमुख इलाकों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है तथा ट्रैफिक व्यवस्था में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं।



शेड्यूल और नवसारी दौरा

पीएम मोदी दोपहर 11:45 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर 2:45 बजे नवसारी के लिए रवाना होंगे। नवसारी में वह नवनिर्मित 'नमो कमलम' कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से सूरत होते हुए शाम 4:35 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे।

देश का पहला AI-लैस भाजपा कार्यालय 'नमो कमलम'

10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया नवसारी का 'नमो कमलम' देश का पहला AI टेक्नोलॉजी से लैस जिला स्तर का भाजपा कार्यालय है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार किसी जिला कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नवसारी में 1,100 महिलाएं कलश के साथ, 500 लोग डमरू और 100 लोग ताशा बजाकर उनका स्वागत करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी 5,000 से ज्यादा बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।