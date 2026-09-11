सागर जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर, बोले सीएम डॉ. मोहन, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा

भोपाल। सागर जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूरे मामले के मुख्य आरोपी रवि लखेरा को बरायठा के जंगल में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रवि लखेरा घटना के बाद से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 20 हजार का ईनाम घोषित कर रखा था।





गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शराब कांड के आऱोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। इसके बाद पुलिस ने सागर जहरीली शराब कांड के आरोपी रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंट किया। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार ने सागर जिले में हुई दुखद घटना और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने सहित आवश्यक कदम उठाए।





मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस टीम ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में ले लिया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने अपनी दक्षता सिद्ध की है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है।





गौरतलब है कि रवि लखेरा नकली शराब निर्माण और आपूर्ति गिरोह का मुख्य सरगना है। यह गिरोह नकली शराब को असली ब्रांड का रूप देने हेतु फर्जी रैपर, ढक्कन और क्यू आर कोड का प्रयोग कर सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खपाता था। उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ललितपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब फैक्टरी के खुलासे के दौरान आरोपी के खिलाफ 4 मई 2026 को मामला दर्ज किया गया। उससे पूछताछ में सागर के बंडा सहित अन्य क्षेत्रों में भी शराब सप्लाई के मामले सामने आए थे।

