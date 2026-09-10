भूपेंद्र पटेल सरकार का बड़ा फैसला: मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की MSP पर खरीद के लिए पंजीकरण
गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद का पंजीकरण शुरू हो रहा है। इस योजना के तहत किसान मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। किसानों के लिए अपनी फसलों का पंजीकरण कराने की समय सीमा 9 अक्टूबर तक तय की गई है। ALSO READ: ड्रग्स के खिलाफ गुजरात पुलिस का ऐतिहासिक फैसला: अब हर जिले में काम करेगी 'एंटी नारकोटिक्स विंग'
खरीफ सीजन 2026-27 और समर्थन मूल्य पर खरीद
यह खरीद प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुसार आयोजित की जाएगी। कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने राज्य के मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन उत्पादक सभी किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और समय पर अपना पंजीकरण पूरा कराने की विशेष अपील की है, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित और पूरा मूल्य मिल सके।
किसानों के लिए पंजीकरण के दो आसान विकल्प
किसान अपनी सुविधा के अनुसार दो तरीकों से पंजीकरण करा सकते हैं। पहले विकल्प के तहत किसान अपने स्मार्टफोन से gjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर या 'फार्मर रजिस्ट्री गुजरात' (Farmer Registry Gujarat) मोबाइल ऐप डाउनलोड करके खुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में किसान अपने गांव के VCE, VLE ऑपरेटर, CSC सेंटर या ग्राम सेवक से संपर्क कर सकते हैं। फार्मर आईडी धारक किसानों का ई-ग्राम केंद्र पर VCE/VLE के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा मुफ्त पंजीकरण किया जाएगा। ALSO READ: गुजरात में सिंचाई के पानी के लिए सरकार का बड़ा फैसला: माही, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात को मिलेगा अतिरिक्त पानी
आधार लिंक बैंक खाते में DBT से जमा होगी राशि
समर्थन मूल्य पर बेची गई फसलों का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह राशि किसानों के आधार-सीडेड (आधार से जुड़े) बैंक खाते में DBT के जरिए सीधे जमा की जाएगी। इसलिए, फसल का भुगतान प्राप्त करने में कोई देरी या बाधा न आए, इसके लिए सभी किसानों से अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराकर एक्टिव रखने का अनुरोध किया गया है।