भूपेंद्र पटेल सरकार का बड़ा फैसला: मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की MSP पर खरीद के लिए पंजीकरण

खरीफ सीजन 2026-27 और समर्थन मूल्य पर खरीद

यह खरीद प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुसार आयोजित की जाएगी। कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने राज्य के मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन उत्पादक सभी किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और समय पर अपना पंजीकरण पूरा कराने की विशेष अपील की है, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित और पूरा मूल्य मिल सके।

किसानों के लिए पंजीकरण के दो आसान विकल्प

आधार लिंक बैंक खाते में DBT से जमा होगी राशि

समर्थन मूल्य पर बेची गई फसलों का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह राशि किसानों के आधार-सीडेड (आधार से जुड़े) बैंक खाते में DBT के जरिए सीधे जमा की जाएगी। इसलिए, फसल का भुगतान प्राप्त करने में कोई देरी या बाधा न आए, इसके लिए सभी किसानों से अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराकर एक्टिव रखने का अनुरोध किया गया है।