गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर गरमाई महाराष्‍ट्र की सियासत, सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस को मिला विपक्ष का साथ

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि अगर मुस्लिम भी गरबा देखने आते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अमृता ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के बयान पर कहा कि त्योहार सभी को साथ लेकर चलने वाले होने चाहिए। राणे ने नवरात्रि में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री का विरोध किया था। उन्हें इस मामले में विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है।

‘Our festival is inclusive.. if any Muslims want to enjoy Garba, I don’t see a problem..’ Well said @fadnavis_amruta ????!! I hope VHP, those organising Garbas, and self styled vigilante groups (and Maharashtra cops) are listening to Maharashtra CM wife ! India’s uniqueness lies… pic.twitter.com/9v6VCcWjJt — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 9, 2026

क्या था नीतीश राणे का बयान

नितेश राणे ने एक साक्षात्कार में कहा था- कुछ मुस्लिम युवक हिंदू नाम बताकर या हिंदू होने का ढोंग करके गरबा कार्यक्रमों में प्रवेश करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। हिंदू लड़कियों से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। उन्होंने इसे 'लव जिहाद' का खतरा बताते हुए हिंदू लड़कियों की सुरक्षा के लिए मुसलमानों को गरबा कार्यक्रमों में प्रवेश न देने की मांग की थी।

अमृता को मिला विपक्ष का साथ

शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने अमृता फडणवीस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल के उन नेताओं को भी समझाएं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं।

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी अमृता के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलने की उनकी सोच सही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अमृता की राय यही है तो क्या वह मुख्यमंत्री से नितेश राणे को मंत्री पद से हटाने की मांग करेंगी।

गौरतलब है कि इस साल शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होगी और 19 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान देशभर के दुर्गा मंदिरों में भीड़ उमड़ेगी। साथ ही गुजरात, महाराष्‍ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई स्थानों पर जगह गरबा-डांडिया का आयोजन किया जाएगा।