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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (11:06 IST)

Surat में फिटनेस का जुनून, ‘Sunday on Cycle’ में दिखा जबरदस्त उत्साह; मांडविया-हर्ष संघवी ने किया शुभारंभ

Fit India Sunday on Cycle
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (11:08 IST)
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Surat Fit India Sunday on Cycle:  सूरत शहर में रविवार को फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और नशामुक्त समाज का संदेश देने वाली भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ‘फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल’ अभियान के 89वें संस्करण के तहत आयोजित इस रैली में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी विशेष रूप से मौजूद रहे।
 

मानगढ़ चौक से शुरू हुई साइकिल रैली

 
रैली की शुरुआत सुबह 6:15 बजे वराछा के मानगढ़ चौक से हुई। ‘शिक्षक दिवस’ और ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ की थीम पर आयोजित इस रैली में सूरत के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।
 
केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया और उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली सूरत के प्रमुख मार्गों से होते हुए सरथाणा जकातनाका स्थित प्राणी संग्रहालय पहुंचकर संपन्न हुई।
 

खेल जगत से जुड़े लोग भी हुए शामिल

 
कार्यक्रम में सूरत के मेयर समेत कई गणमान्य लोग, खेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई भी मौजूद रहे। गणमान्य लोगों ने साइकिल सवारों का उत्साह बढ़ाया।
 
मनसुख मांडविया ने दिया फिटनेस और नशामुक्ति का संदेश
 
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि फिटनेस और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और देश के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपील की।
 

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने लिया हिस्सा

 
साइकिल रैली में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों समेत हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिल सवारों ने फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति का संदेश दिया।
 
सरथाणा प्राणी संग्रहालय में रैली के समापन के दौरान प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। सूरत में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
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