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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (15:38 IST)

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्र

diwali par laxmi ki aarti kare ya nahi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (15:38 IST)
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Diwali par Lakshmi aarti kare ya nahi: दीपावली का त्योहार देशभर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, संकटमोचक भगवान गणेश और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। हर घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना के साथ दीप जलाए जाते हैं। हालांकि, हर साल दिवाली पूजन के समय लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि "क्या मुख्य दिवाली पूजा के दौरान आरती करनी चाहिए या नहीं?" और यदि आरती करनी है, तो इसका सही समय और नियम क्या है? आइए जानते हैं ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजन और आरती से जुड़ी सही विधि।
 

दिवाली पूजा में आरती करें या नहीं?

शास्त्रों के अनुसार, दिवाली पूजा में आरती करना अत्यंत अनिवार्य और शुभ माना गया है। आरती के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा-पाठ या मंत्रोच्चार के दौरान यदि हमसे जाने-अनजाने में कोई त्रुटि (भूलचूक) या उच्चारण में कमी रह जाती है, तो अंत में पूरी श्रद्धा से की गई आरती उस पूजा की सभी कमियों को पूरा कर देती है। इसलिए मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा पाने के लिए आरती जरूर करनी चाहिए।
 

दिवाली पूजन के दौरान कब करें आरती?

दीपावली की रात पूजा करते समय अक्सर लोग जल्दबाजी में आरती शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आरती करने का एक निश्चित क्रम होता है:
मंत्र और भोग के बाद: सबसे पहले भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देव का आह्वान करें, मंत्र जाप करें और उन्हें भोग/प्रसाद (खील-बताशे, मिठाई, फल) अर्पित करें।
पूजा के अंत में: जब आपकी मुख्य पूजा, कथा और भोग की विधि संपन्न हो जाए, उसके बाद ही पूजा के सबसे अंत में आरती करनी चाहिए।
चौमुखी दीये से आरती: मुख्य आरती के लिए कपूर या घी का चौमुखी दीपक (चार बत्तियों वाला दीया) इस्तेमाल करना सबसे उत्तम माना जाता है।
 

आरती करते समय ध्यान रखें ये 5 महत्वपूर्ण नियम

क्रम का ध्यान रखें: आरती की शुरुआत हमेशा प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती से करें। इसके बाद मां लक्ष्मी जी की आरती (ॐ जय लक्ष्मी माता...) और फिर कुबेर देव/विष्णु जी की आरती करें।
खड़े होकर आरती करें: आरती हमेशा अपने स्थान पर सीधे खड़े होकर और भक्ति भाव से दोनों हाथों से थाली पकड़कर करनी चाहिए।
आरती घुमाने का सही तरीका: आरती की थाली को भगवान के सामने इस तरह घुमाएं कि 'ॐ' (OM) का आकार बने। थाली को 7 बार गोल (क्लॉकवाइज) घुमाना शुभ माना जाता है।
जल का आचमन: आरती समाप्त होने के बाद थाली के चारों ओर थोड़ा सा जल छिड़कें (आचमन कराएं)। इसके बाद ही आरती स्वयं लें और घर के अन्य सदस्यों को दें।
आरती के बाद क्षमा प्रार्थना: आरती पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और घर में स्थिर वास की प्रार्थना करें।
 
दिवाली की रात विधि-विधान से पूजन करने के बाद मां लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करना पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय और सही नियमों का पालन करके की गई आरती से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में वर्षभर सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है।
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