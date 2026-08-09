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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 9 August 2026 (11:59 IST)

'टॉक्सिक' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, 'यश वर्सेज यश' की महाजंग ने मचाया तहलका

Yash Toxic Trailer
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (12:02 IST)
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साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का धमाकेदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसके कथानक को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ था। अब तक जारी किए गए टीज़र, पोस्टर्स और गानों में इंटीमेसी व वायलेंस की झलक देखकर दर्शक कई तरह के कयास लगा रहे थे। 
 
हालांकि, 4 मिनट से अधिक लंबे इस आधिकारिक ट्रेलर ने दर्शकों के मन में उठ रहे कई सवालों का सीधा और ठोस जवाब दे दिया है। ट्रेलर की शुरुआत एक बेहद भावुक दृश्य से होती है, जहां यश का किरदार 'राया' अपने छोटे बच्चे के साथ मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ नज़र आता है। एक पिता और बेटे के बीच का यह इमोशनल सीन अचानक एक ऐसे शॉक में बदल जाता है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी।  
 
इसके बाद कहानी दर्शकों को 1980 के दशक के गोवा के उस डार्क और खौफनाक दौर में ले जाती है, जहां माफिया और गैंगस्टर साम्राज्य का राज चलता है। गोवा पर अपना वर्चस्व कायम करने की इस जंग में भारी गोलीबारी, खून-खराबा और जबरदस्त एक्शन सीन्स की भरमार है। राया बने यश अपने विरोधियों को गोलियों से छलनी करते और दुश्मनों को धूल चटाते दिखते हैं। 
 
एक्शन और गैंग वॉर के बीच राया का किरदार तारा सुतारिया और कियारा आडवाणी के साथ प्यार में पड़ता हुआ भी दिखाई देता है। हालांकि, इस लव एंगल के साथ ही कहानी में गहरा दिल टूटने और तन्हाई का अहसास भी छुपा हुआ है।  
फिल्म में कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया का रोमांटिक और रहस्यमयी अवतार है। वहीं नयनतारा और हुमा कुरैशी का दमदार और इंटेंस कैरेक्टर है। रुक्मिणी वसंत का महत्वपूर्ण किरदार कहानी को नया मोड़ देता है।  
 
ट्रेलर का मास्टरस्ट्रोक: 'राया वर्सेज टिकट' 
ट्रेलर का सबसे चौंकाने वाला और रोमांचक हिस्सा इसका क्लाइमेक्स (अंत) है। इसमें राया का बेटा 'टिकट' फ्रेम में एंट्री लेता है। इसके साथ ही दोनों बाप-बेटे का आमना-सामना होता है, जहां दोनों ही एक-दूसरे की जान के प्यासे नजर आते हैं। फिल्म में यश डबल रोल में नजर आने वाले हैं। 
 
बर्फीली पहाड़ियों से लेकर सर्कस के रंगमंच तक—हर जगह राया और टिकट की भीषण लड़ाई देखने को मिलती है। साफ शब्दों में कहें तो यह ट्रेलर फिल्म से ज्यादा 'यश वर्सेज यश' की महा-जंग प्रतीत होता है, जो बड़े पर्दे पर एक्शन का एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है।  
इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने किया है। उन्होंने इस डार्क एक्शन-ड्रामा को बड़े ही बारीक और इंटरनेशनल स्टाइल में गढ़ा है। फिल्म में हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी और भारतीय स्टंट एक्सपर्ट्स अनबरीव का जबरदस्त एक्शन डायरेक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और यश के अपने बैनर मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत प्रोड्यूस किया गया है।  
 
फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और इंग्लिश भाषा में रिलीज होने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिलीज के ठीक दो दिन बाद, यानी 28 अगस्त को मैडॉक फिल्म्स की बहुचर्चित फिल्म 'ईठा' (Eetha) भी सिनेमाघरों में उतरने के लिए तैयार है, जिसमें श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में हैं। 
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