World Cat Day: बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस हैं 'कैट मॉम', बिल्लियों पर लुटाती हैं प्यार

बिल्लियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं होतीं, बल्कि कई लोगों के परिवार का अहम हिस्सा होती हैं। इसी तरह बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां भी अपनी प्यारी बिल्लियों के साथ खास रिश्ता साझा करती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए खूबसूरत पल फैंस के साथ शेयर करती हैं। फिलहाल 'वर्ल्ड कैट डे' के मौके पर आइए जानते हैं उन पांच अभिनेत्रियों के बारे में, जो गर्व से खुद को 'कैट मॉम' कहती हैं।

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट का बिल्लियों के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है। उनकी प्यारी बिल्ली एडवर्ड (एडी) सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय है। आलिया अक्सर एडी के साथ अपनी क्यूट तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं, जो फैंस को बेहद पसंद आते हैं।





नुसरत भरूचा

नुसरत भरूचा अपनी फुलफी पर्शियन बिल्ली नोआ की बेहद लाड़ली कैट मॉम हैं। काम से फुर्सत मिलने पर वह अपना ज्यादातर समय नोआ के साथ बिताना पसंद करती हैं। समय-समय पर वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी नोआ की वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।

जैकलीन फर्नांडिस

जानवरों से खास लगाव रखने वाली जैकलीन फर्नांडिस कई बिल्लियों की कैट मॉम हैं। उनके फेलाइन परिवार में मियू मियू, योडा, लोकी और ज़ाइज़ा शामिल हैं। जैकलीन अक्सर अपने इन प्यारे साथियों की झलक सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं।

दिशा पाटनी

दिशा पाटनी का जानवरों के प्रति प्रेम जगजाहिर है। उनकी प्यारी बिल्लियां जैस्मिन और कीटी अक्सर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिखाई देती हैं। दिशा अपने पालतू जानवरों के साथ बिताए खास पलों को फैंस के साथ साझा करती रहती हैं, जो उनके एनिमल लव को बखूबी दर्शाता है।

कुब्रा सैत

कुब्रा सैत अपनी दो बिल्लियों शिफू और सेक्सी सैत से बेहद प्यार करती हैं। अभिनेत्री कई बार बता चुकी हैं कि ये दोनों उनकी जिंदगी में खुशियां और सुकून लेकर आई हैं। वे न सिर्फ उन्हें प्यार करती हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती हैं।