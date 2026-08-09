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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 9 August 2026 (11:36 IST)

जब हंसिका मोटवानी पर लगा 'हार्मोन इंजेक्शन' लेने के आरोप, चाइल्ड आर्टिस्ट से लीडिंग एक्ट्रेस बनने का सफर

Hansika Motwani Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (11:39 IST)
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बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हंसिका मोटवानी 9 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रही हैं। टीवी की दुनिया में एक नटखट चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कदम रखने वाली हंसिका ने आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बना ली है। 
 
महज कुछ ही सालों के करियर में 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकीं हंसिका की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चमकदार रही है, उनका सफर कई विवादों से भी घिरा रहा है। आइए उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं उनके चाइल्ड आर्टिस्ट से लीडिंग लेडी बनने का सफर और उस सबसे बड़े विवाद की सच्चाई, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था।
 
'शाका लाका बूम बूम' से घर-घर में बनाई पहचान
हंसिका मोटवानी ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। साल 2001 में उन्होंने एकता कपूर के चर्चित टीवी सीरियल 'देश में निकला होगा चांद' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें असली पहचान बच्चों के ऑल-टाइम फेवरेट शो 'शाका लाका बूम बूम', 'सोन परी' और 'करिश्मा का करिश्मा' से मिली। हंसिका की मासूमियत और बेहतरीन एक्टिंग ने उन्हें उस दौर में टीवी का सबसे लोकप्रिय बाल कलाकार बना दिया था।
'कोई... मिल गया' से बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री
टीवी पर तहलका मचाने के बाद हंसिका ने बॉलीवुड का रुख किया। साल 2003 में आई रितिक रोशन और प्रीति जिंटा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कोई... मिल गया' में वह एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बड़े पर्दे पर नजर आईं। फिल्म सुपरहिट रही और हंसिका के काम को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद 2011 में उन्होंने तमिल फिल्म 'मप्पिल्लई' से बतौर मुख्य अभिनेत्री साउथ इंडस्ट्री में अपना सफल डेब्यू किया।
 
16 की उम्र में हिमेश रेशमिया के साथ डेब्यू और 'ग्रोथ हार्मोन' का विवाद
हंसिका का करियर सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2007 में उन्होंने महज 16 साल की उम्र में हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म 'आप का सुरूर' से बतौर मुख्य अभिनेत्री बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में हंसिका को एक मैच्योर महिला के रूप में देखकर दर्शक और मीडिया हैरान रह गए। कुछ ही समय पहले 'कोई... मिल गया' में छोटी बच्ची के रूप में दिखने वाली हंसिका अचानक इतनी बड़ी कैसे दिख सकती हैं? इसी सवाल ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया।
 
सोशल मीडिया और मीडिया गलियारों में अफवाहें उड़ने लगीं कि हंसिका को रातों-रात बड़ा और मैच्योर दिखाने के लिए 'ग्रोथ हार्मोन' के इंजेक्शन दिए गए हैं। चूंकि हंसिका की मां एक पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी को इंडस्ट्री में जल्दी स्थापित करने के लिए ऐसा किया।
 
इन आरोपों पर हंसिका मोटवानी ने सालों बाद चुप्पी तोड़ी थी। हंसिका ने इस पूरे मामले को एक सेलिब्रिटी होने की 'कीमत' बताया था। उन्होंने कहा था, यह सब कुछ एक सेलिब्रिटी होने का जुर्माना है। जब मैं महज 21 साल की थी, तब मेरे बारे में ऐसी बकवास बातें लिखी गईं। अगर मैं उस उम्र में इस तरह की फालतू बातों को झेल सकती थी, तो आज भी झेल सकती हूं।
 
वहीं, हंसिका की मां ने भी इन आरोपों का बेहद तीखे और करारे अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, अगर यह बात सच होती, तो मैं टाटा या बिड़ला से भी ज्यादा अमीर होती! अगर ऐसी कोई दवाई होती, तो मैं लोगों से कहती कि आप भी आइए और अपनी हड्डियां बड़ी करवाइए। मुझे हैरानी होती है कि जो लोग इस तरह की बातें लिखते हैं, क्या उनके पास दिमाग नाम की चीज है? हम पंजाबी लोग हैं और हमारी बेटियां 12 से 16 साल की उम्र के बीच काफी तेजी से बढ़ती हैं।
 
तमाम विवादों और अफवाहों के बावजूद हंसिका मोटवानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से साउथ इंडियन सिनेमा में एक मजबूत मुकाम हासिल किया। आज वह न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए भी जानी जाती हैं। हंसिका का यह सफर दिखाता है कि अफवाहें चाहे जितनी भी गहरी हों, टैलेंट और कड़ी मेहनत के आगे वे कभी नहीं टिकतीं।
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