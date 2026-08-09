अलाना पांडे बनने जा रही हैं दूसरी बार मां, ड्रीम वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

बॉलीवुड के मशहूर परिवार पांडे हाउस से बार फिर खुशखबरी सामने आई है। अभिनेता अहान पांडे की बहन और फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। अलाना और उनके पति आइवर मैके अपने घर में एक नए नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं।

अलाना ने इस बेहद खास पल की खुशखबरी अपने फैंस और सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही खूबसूरत और ड्रीम-लाइक वीडियो शेयर करके साझा की है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है।

ड्रीम गार्डन में रिवील किया बेबी बंप

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस मनमोहक वीडियो में अलाना पांडे एक हल्के रंग के हॉल्टर-नेक ड्रेस में नजर आ रही हैं। वह एक खूबसूरत महल के बैकग्राउंड वाले गार्डन में अपने पहले बेटे रिवर के साथ टहलती हुई दिखाई दे रही हैं।

वीडियो में उनके पति आइवर मैके की भी एंट्री होती है, जिन्होंने छोटे रिवर को अपनी गोद में उठाया हुआ है। इस बीच अलाना अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हैं और प्यार से उसे सहलाती नजर आती हैं। वीडियो का सबसे प्यारा पल वह है जब रिवर अपनी मां को प्यार से गले लगाता है—शायद इस बात से बिल्कुल अनजान कि वह बहुत जल्द बड़ा भाई बनने वाला है।

वीडियो के साथ ही कपल ने अपनी सोनोग्राफी की फोटो भी शेयर की है, जिस पर लिखा है— ‘Coming Soon’ (जल्द आ रहा है)। वहीं अलन्ना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बेहद प्यारा कैप्शन लिखा: "One More to Love" (प्यार करने के लिए एक और)।

अलाना के इस अनाउंसमेंट पोस्ट पर उनके पति आइवर मैके ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, 'रिवर अब बड़े भाई के पद पर प्रमोट हो गया है'। वहीं अलाना की मां डीन पांडे ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'दूसरी बार नानी बन रही हूं, भगवान भला करे।'

बता दें कि अलाना पांडे बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे और डीन पांडे की बेटी हैं। अलाना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेड आइवर मैके के साथ मार्च 2023 में मुंबई में हिंदू रीति-रिवाजों से भव्य शादी रचाई थी। उनकी शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। शादी के एक साल बाद, यानी साल 2024 में कपल ने अपने पहले बच्चे—बेटे 'रिवर' का इस दुनिया में स्वागत किया था।