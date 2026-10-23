दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली पुलिस की मंजूरी, 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में मचेगी धूम

मशहूर पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के फैंस और म्यूजिक लवर्स के लिए खुशखबरी सामने आई है। राजधानी दिल्ली में होने वाले उनके बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी असमंजस का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस भव्य कॉन्सर्ट के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि हाल ही में खबरें आई थी कि दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर' के दिल्ली शो को पुलिस ने सुरक्षा कारणों की वजह से अनुमति नहीं दी। इसके बाद से उन हजारों फैंस के बीच काफी मायूसी छा गई थी, जिन्होंने इस लाइव परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार करते हुए टिकट बुक किए थे। हालांकि, आयोजकों और दिल्ली पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि शो अपने तय समय पर ही आयोजित होगा।

बुकमायशो के अनुसार, कॉन्सर्ट के रद्द होने की खबरें पूरी तरह से तथ्यहीन और गलत थीं। कंपनी ने बताया कि आगामी त्योहारों के सीजन और दिल्ली में भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी थी।

इसी वजह से एनओसी और परमिशन प्रक्रिया को कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से रोका गया था, न कि कॉन्सर्ट को कैंसिल किया गया था। बुकमायशो ने स्पष्ट किया कि 'अस्थाई रूप से रोकने' और 'रद्द करने' के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसे सही तरीके से समझने की जरूरत है।

कड़े सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान के बाद मिली मंजूरी

त्योहारी सीजन में राजधानी में कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों और इवेंट आयोजकों के बीच कई दौर की बैठकें आयोजित की गईं।

इन बैठकों में आयोजकों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष सुरक्षा, पार्किंग, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स और क्राउड मैनेजमेंट का एक बेहद विस्तृत खाका पेश किया। आयोजकों ने दिल्ली पुलिस को आश्वस्त किया कि वे सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़े हर छोटे-बड़े नियम का शत-प्रतिशत पालन करेंगे। इस सुरक्षा योजना से संतुष्ट होने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने पुनर्विचार करते हुए इवेंट के आयोजन की हरी झंडी जारी की।

इवेंट मैनेजमेंट टीम और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कॉन्सर्ट में आने वाले दर्शकों को तो शानदार अनुभव मिले ही, साथ ही स्टेडियम के आसपास के इलाकों में आम जनता और यात्रियों को भी ट्रैफिक जाम या किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए मेट्रो सेवाओं, रूट डायवर्जन और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर काम किया जा रहा है।

ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। अपनी सुरीली आवाज, ऊर्जावान गायकी और देसी अंदाज के बल पर उन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक पटल पर एक नया मुकाम दिया है। वे पहले ऐसे पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम और न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर हाउसफुल शो किए हैं।