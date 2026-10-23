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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (15:58 IST)

Bigg Boss 20: माही विज ने आम्रपाली दुबे को कहा 'आलू की बोरी', बॉडी-शेमिंग पर मचा बवाल

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (15:58 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' इस समय घर के अंदर हो रहे घमासान को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बिग बॉस के घर में रणनीतियों और टास्क से ज्यादा कंटेस्टेंट्स की जुबानी जंग और व्यक्तिगत बयानबाजी चर्चा का विषय बन रही है। ताजा घटनाक्रम में मशहूर टीवी एक्ट्रेस माही विज एक बार फिर साथी कंटेस्टेंट और भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट के चलते विवादों के घेरे में आ गई हैं।   
 
हालिया एपिसोड में बेडरूम एरिया में बातचीत के दौरान माही विज ने आम्रपाली दुबे के गेमप्ले पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'आलू की बोरी' (Potato Sack) कह दिया। माही के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और दर्शकों द्वारा इसे सीधे तौर पर 'बॉडी-शेमिंग' माना जा रहा है।
 
बेडरूम एरिया में कही विवादित बात 
एपिसोड के दौरान माही विज बेडरूम एरिया में अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ बैठी हुई थीं। बातचीत के दौरान उन्होंने आम्रपाली दुबे और शो में उनके योगदान पर चर्चा शुरू कर दी। माही ने आम्रपाली के गेम को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि घर में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और वे कुछ नहीं बस एक 'आलू की बोरी' की तरह पूरे घर में घूम रही हैं।   
 
रियालिटी शो में कंटेस्टेंट्स द्वारा एक-दूसरे के प्रदर्शन, आलस्य या रणनीतियों पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। हालांकि, माही विज द्वारा शब्दों का यह चुनाव विवाद की वजह बन गया। उन्होंने किसी के गेमप्ले की समीक्षा करने के बजाय उनके शारीरिक रूप-रंग और वजन पर निशाना साधा, जिससे दर्शकों और फैंस की भावनाएं आहत हुई हैं।
यह पहला मौका नहीं है जब माही विज ने आम्रपाली दुबे के शरीर या कद-काठी को लेकर ऐसी टिपण्णी की हो। इससे पहले भी बिग बॉस 20 के सफर के दौरान माही को आम्रपाली के लिए 'मोटी' और 'गोल गप्पा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना गया था।   
 
बार-बार दोहराई जा रही ऐसी टिप्पणियों से यह साफ हो गया है कि यह केवल किसी बहस में गुस्से में निकला शब्द नहीं, बल्कि एक रवैया बनता जा रहा है। आम्रपाली दुबे के फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की है। नेटिजन्स का कहना है कि किसी भी नेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी महिला के शारीरिक हुलिए का इस तरह मजाक उड़ाना बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक है।   
 
क्या 'वीकेंड का वार' पर रोहित शेट्टी लगाएंगे माही विज की क्लास?   
माही विज का यह बर्ताव बिग बॉस के घर में कोई नया मोड़ नहीं है। इससे पहले भी वे कई मौकों पर साथी सदस्यों पर पर्सनल कमेंट करने और उनके शरीर पर तंज कसने के आरोपों में घिरी रही हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें अपकमिंग 'वीकेंड का वार' एपिसोड पर टिकी हुई हैं। 
 
दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस बार शो के होस्ट रोहित शेट्टी माही विज की इस शर्मनाक हरकत और बॉडी-शेमिंग कमेंट का संज्ञान लेंगे? क्या नेशनल टीवी पर माही को उनके शब्दों के चुनाव के लिए आड़े हाथों लिया जाएगा और चेतावनी दी जाएगी, या फिर हर बार की तरह इसे भी घर का एक सामान्य झगड़ा बताकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा?
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