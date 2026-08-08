सलमान खान के घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान की मौत, अचानक बिगड़ी थी तबीयत

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई स्थित घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में लगे एक पुलिस जवान के अचानक निधन की दुखद खबर सामने आई है। मृतक जवान की पहचान 41 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल गणेश रायते के रूप में हुई है। वह मुंबई पुलिस की लोकल आर्म्स (LA-4) यूनिट में कार्यरत थे और इससे पहले भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बांद्रा इलाके में सलमान खान के आवास के बाहर ड्यूटी के दौरान अचानक गणेश रायते की तबीयत बिगड़ गई और वह ज़मीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें 'मृत घोषित' कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया है।

लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के कारण बढ़ाई गई थी सुरक्षा

सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था काफी समय से बेहद कड़ी रखी गई है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग द्वारा लगातार दी जा रही जान से मारने की धमकियों के चलते अभिनेता को राज्य सरकार द्वारा 'Y-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

अप्रैल 2024 की फायरिंग के बाद सतर्क है मुंबई पुलिस

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। वर्ष 2024 में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने तड़के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई थीं। बाद में पुलिस जांच और एफआईआर में यह बात साफ हुई थी कि इस फायरिंग का मुख्य मकसद सलमान खान को डराना और दहशत फैलाना था, जिसे बिश्नोई गैंग के इशारे पर अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद से ही सलमान खान के घर के बाहर 24 घंटे कड़ा पुलिस पहरा और सीसीटीवी निगरानी रखी जा रही है।

फिलहाल, मुंबई पुलिस ने जवान गणेश रायते के निधन पर दुख व्यक्त किया है और मामले में आवश्यक कानूनी व विभागीय प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। इस दुखद घटना के बावजूद सुपरस्टार के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैदी से जारी है।