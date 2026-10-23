अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

मायानगरी मुंबई में एक बार फिर बम की धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा तंत्र के बीच हड़कंप मचा दिया है। सदी के महानायक और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मुंबई पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल अलर्ट पर रख दिया गया है।

खबरों के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ था। ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन ने बिना देरी किए मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी। ईमेल में विशेष रूप से अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले का जिक्र किया गया है।

हालांकि, पुलिस प्रशासन अभी इस बात का तकनीकी विश्लेषण कर रहा है कि ईमेल में जुहू स्थित उनके प्रसिद्ध बंगले 'जलसा' या फिर उनके शुरुआती निवास स्थान 'प्रतीक्षा' में से किसे स्पष्ट रूप से लक्षित किया गया है। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, बम निरोधक और डॉग स्क्वायड की टीमों को अलर्ट किया गया और एहतियात के तौर पर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है।

बीएमसी मुख्यालय को भी मिली थी ऐसी ही धमकी

इस घटना से ठीक पहले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुख्यालय को भी इसी तरह का एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। ईमेल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने बीएमसी कार्यालय परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। घंटों चले सघन चेकिंग अभियान के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद राहत की सांस ली गई।

मुंबई में सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण हस्तियों को फर्जी ईमेल भेजकर डराने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 20 मार्च को मुंबई प्रेस क्लब को भी एक इसी प्रकार का खौफनाक ईमेल मिला था। उस ईमेल में दावा किया गया था कि प्रेस क्लब की इमारत के भीतर जहरीली गैस से भरे 42 छोटे बम प्लांट किए गए हैं, जो दोपहर 1 बजे विस्फोट करेंगे।

साइबर सेल की जांच तेज, आईपी एड्रेस की तलाश

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बार-बार मिल रहे इन धमकी भरे ईमेल का मकसद शहर में डर और अराजकता का माहौल पैदा करना प्रतीत होता है। पुलिस की साइबर क्राइम शाखा अब इन सभी ईमेल के आईपी एड्रेस, सर्वर और डिजिटल पदचिह्नों को ट्रैक कर रही है। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि क्या हाल के इन सभी ईमेल के पीछे एक ही व्यक्ति या नेटवर्क का हाथ है।