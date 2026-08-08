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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 8 August 2026 (13:31 IST)

असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए शरद केलकर, आर्थिक सहायता के साथ की भावुक अपील

Sharad Kelkar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (13:32 IST)
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पूर्वोत्तर राज्य असम इस समय सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। बाढ़ की भयंकर तबाही ने लाखों जिंदगियों को अस्त-व्यस्त कर दिया है। जहां एक तरफ राज्य के कई जिले पानी में डूब चुके हैं और लोग बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुश्किल समय में मनोरंजन जगत से मदद के हाथ भी आगे बढ़ने लगे हैं। 
 
अपनी सशक्त अदाकारी और दमदार आवाज के लिए मशहूर अभिनेता शरद केलकर ने असम बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता का हाथ बढ़ाया है। ऐसे संकट के समय में शरद केलकर का आगे आना न केवल एक आर्थिक मदद है, बल्कि पीड़ितों के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी है। 
शरद केलकर उन चुनिंदा बॉलीवुड और टीवी हस्तियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए सीधे राहत कार्यों में सहयोग दिया है।
 
अपनी प्रतिक्रिया और अपील में शरद केलकर ने समाज के सभी वर्गों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आपदा छोटी हो या बड़ी, मदद का हर एक हाथ मायने रखता है। उन्होंने प्रशंसकों और देशवासियों से आग्रह किया है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार पंजीकृत ट्रस्टों या मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दें ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द पुनर्वासित किया जा सके।
 
प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ दिन-रात राहत पहुँचाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में शरद केलकर जैसे सार्वजनिक व्यक्तित्वों द्वारा की गई आर्थिक मदद और अपील से राहत अभियानों को काफी मजबूती मिल रही है।
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