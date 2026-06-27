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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 27 जून 2026 (12:36 IST)

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म ने 'भूत बंगला' को पहले दिन के कलेक्शन में छोड़ा पीछे

Film Welcome to the Jungle
काफी समय से चर्चा में रही अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म ने रिलीज से पहले किए गए ज्यादातर अनुमान और ट्रेड एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़ते हुए पहले दिन शानदार कमाई दर्ज की। 
 
खास बात यह रही कि शुक्रवार की छुट्टी का फायदा फिल्म को भरपूर मिला और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या भी बढ़ती गई। पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई मिलाकर फिल्म ने 19.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। अब ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजर शनिवार और रविवार के कारोबार पर है, क्योंकि अगर फैमिली ऑडियंस का भी मजबूत साथ मिला तो फिल्म पहले वीकेंड में बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।

मास सेंटर्स में दिखा जबरदस्त क्रेज

फिल्म को सबसे ज्यादा समर्थन मास सेंटर्स और छोटे शहरों से मिला। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पॉट बुकिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही, जिसका सीधा फायदा पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखने को मिला। यही वजह रही कि शुरुआती शो के बाद फिल्म की कमाई लगातार रफ्तार पकड़ती गई।
 

'भूत बंगला' से भी निकली आगे

फिल्म की शुरुआत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कुल कमाई अक्षय कुमार की पिछली रिलीज 'भूत बंगला' से भी ज्यादा रही। दोनों फिल्मों में गुरुवार रात पेड प्रीव्यू आयोजित किए गए थे, लेकिन 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह ज्यादा है।

पहले दिन कितनी हुई कमाई?

फिल्म ने गुरुवार के पेड प्रीव्यू से 4.07 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद शुक्रवार को रिलीज के पहले दिन 15.33 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की। इस तरह दोनों दिनों को मिलाकर फिल्म का कुल भारतीय नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 19.40 करोड़ रुपये पहुंच गया।
 

अब असली परीक्षा वीकेंड में

फिल्म की ओपनिंग उम्मीद से बेहतर रही है, लेकिन अब इसकी असली परीक्षा शनिवार और रविवार को होगी। यदि मास ऑडियंस के साथ-साथ फैमिली ऑडियंस भी सिनेमाघरों का रुख करती है, तो 'वेलकम टू द जंगल' पहले वीकेंड में शानदार कलेक्शन दर्ज कर सकती है। ट्रेड सर्किल की नजर अब इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या फिल्म शुरुआती रफ्तार को बरकरार रख पाएगी और बॉक्स ऑफिस पर लंबी दौड़ लगाएगी।
 
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