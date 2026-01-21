सुशांत सिंह राजपूत के 50 सपने जो रह गए अधूरे, प्लेन उड़ाना और लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलना चाहते थे

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 21 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर फैंस और कई सेलेब्स उन्हें याद कर रहे हैं। सुशांत सिंह के अचानक दुनिया को अलविदा कहने से सभी को बहुत झटका लगा था, क्योंकि निधन से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी एक ड्रीम लिस्ट शेयर की थी।

इस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत ने 50 उन चीजों के बारें में बताया था जो वह अपनी जिंदगी में करना चाहते थे। इस लिस्ट में सुशांत ने प्लेन उड़ाने, लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलने से लेकर ट्रेन से यूरोप जाने तक की इच्छा जाहिर की थी।

इसके अलावा वे पर्यावरण के लिए भी योगदान देना चाहते थे और 1000 पेड़ों को लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा वे लेफ्ट हाथ से क्रिकेट खेलना भी सीखना चाहते थे।

सुशांत की इस लिस्ट में स्वामी विवेकानंद पर डॉक्यूमेंट्री, सिमेटिक्स पर प्रयोग, ट्रेन से यूरोप की यात्रा, डिफेंस फोर्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयारी कराना, महिलाओं को आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग देना और क्रिया योगा सीखना जैसी गतिविधियां भी शामिल थी।

सुशांत की यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती वे 6 हफ्ते में सिक्स-पैक ऐब्स बनाना चाहते थे, आंखों से लाचार लोगों को कम्प्यूटर कोडिंग सिखाना चाहते थे, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते थे।

सुशांत किसी चैंपियन के साथ चेस खेलना चाहते थे, एक लैंबर्गिनी कार खरीदना चाहते थे, 10 तरह का डांस सीखना चाहते थे, डिज्नीलैंड जाना चाहते थे और ऐसे ही कुल 50 कामों की टू-डू-लिस्ट उन्होंने शेयर की थी।

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जेल भी जाना पड़ा था।