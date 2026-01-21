बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Zakir Khan announces 5 year break from live shows due to health concerns
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 21 जनवरी 2026 (11:46 IST)

जाकिर खान ने किया स्टैंडअप कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान, जानिए क्या है वजह?

Stand up comedian
फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल किया है। उनकी गिनती भारत के लोकप्रिय कॉमेडिटन में होती है। वह इन दिनों अपने स्टैंड-अप शो 'स्पेशल पापा यार' के साथ देशभर का दौरा कर रहे हैं। इसी बची जारिक खान ने कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है। 
 
जाकिर खान ने अपने हैदराबाद वाले शो के दौरान ब्रेक का ऐलान किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जाकिर खान दर्शकों संग अपने आगे का प्लान बाते हुए कहते हैं कि वह अब लंबे समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं।
 
जाकिर खान ने कहा, मैं बहुत लंबा, बहुत लंबा ब्रेक ले रहा हूं। शायद 2028-29 तक, या फिर 2030 तक भी। यह तीन, चार या पांच साल का ब्रेक होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए और कुछ दूसरी चीजों को संभालने के लिए। अभी यहां मौजूद हर कोई मेरे दिल के बहुत करीब है। 
 
उन्होंने कहा, आपकी मौजूदगी मेरे लिए आप सोच भी नहीं सकते इतना मायने रखती है। मैं हमेशा आप सभी का आभारी रहूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।
 
इसके बाद जाकिर खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर इस ब्रेक का हिंट भी दिया। उन्होंने लिखा, '20 जून तक हर शो एक त्योहार है। इस बार मैं कई शहरों में नहीं आ पाऊंगा। इसलिए कृपया थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करें और शो में आएं। सारे प्यार के लिए धन्यवाद।' 
 
बता दें कि जाकिर खान ने बीते साल भी अपनी हेल्थ की वजह से ब्रेक लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, मैं पिछले 10 साल से टूर कर रहा हूं। हालांकि आपका प्यार और स्नेह पाकर मैं बहुत किस्मतवाला महसूस करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा टूर करना ना तो अच्छा है और ना ही सेहत के लिए। 
 
उन्होंने लिखा था, हर मिलने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश, दिन में 2-3 शो, रातों की नींद हराम, सुबह-सुबह की फ्लाइट और हां, खाने का कोई टाइम-टेबल नहीं। मैं एक साल से बीमार हूं, लेकिन मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि उस समय ऐसा करना जरूरी था।
 
जाकिर ने कहा था, मुझे स्टेज पर होना पसंद है, लेकिन अब मुझे ब्रेक लेना होगा। मतलब मन तो मेरा नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक साल से टाल ही रहा था, पर अब लग रहा है कि बात हाथ से निकल जाए, उसके पहले संभाल लेना चाहिए। इसलिए इस बार भारत में लिमिटेड शहरों में टूर करेंगे। मैं ज्यादा शो नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक लंबे ब्रेक पर जाने की सलाह दी गई है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अनूप जलोटा ने एआर रहमान को दी अजीब सलाह, बोले- काम नहीं मिल रहा तो फिर हिंदू बन जाओ...

अनूप जलोटा ने एआर रहमान को दी अजीब सलाह, बोले- काम नहीं मिल रहा तो फिर हिंदू बन जाओ...

अनूप जलोटा ने एआर रहमान को दी अजीब सलाह, बोले- काम नहीं मिल रहा तो फिर हिंदू बन जाओ...ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में पिछले 8 साल से काम कम मिल रहा है और इसके पीछे सांप्रदायिक कारण हो सकते हैं। वहीं अब सिंगर अनूप जलोटा ने एआर रहमान को एक अजीब सलाह दी है।

जाकिर खान ने किया स्टैंडअप कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान, जानिए क्या है वजह?

जाकिर खान ने किया स्टैंडअप कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान, जानिए क्या है वजह?फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल किया है। उनकी गिनती भारत के लोकप्रिय कॉमेडिटन में होती है। वह इन दिनों अपने स्टैंड-अप शो 'स्पेशल पापा यार' के साथ देशभर का दौरा कर रहे हैं। इसी बची जारिक खान ने कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है।

सुशांत‍ सिंह राजपूत को टीचर कहते थे इश्कबाज, स्कूल के पहले ही दिन मिली थी यह सजा

सुशांत‍ सिंह राजपूत को टीचर कहते थे इश्कबाज, स्कूल के पहले ही दिन मिली थी यह सजासुशांत सिंह राजपूत ने अपनी दमदार अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। 14 जून 2020 को महज 34 साल की उम्र में उनके निधन से हर कोई हैरान रह गया था। फैंस आज भी सुशांत को याद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनकी जिंदगी के कई किस्से सामने आए थे।

श्रीकृष्ण बनना मेरे माता-पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार था: रजनीश दुग्गल

श्रीकृष्ण बनना मेरे माता-पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार था: रजनीश दुग्गलअभिनेता रजनीश दुग्गल ने Shrimad Bhagwat Mahapuran में श्रीकृष्ण की भूमिका को अपने माता-पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार बताया है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने इस किरदार से जुड़ी शंकाओं, भावनात्मक सफर और दिव्य अनुभवों को विस्तार से साझा किया।

बिंदिया के बाहुबली सीज़न 2: सत्ता की जंग, परिवार की टूटन और बढ़ता बिंदिया का बवाल

बिंदिया के बाहुबली सीज़न 2: सत्ता की जंग, परिवार की टूटन और बढ़ता बिंदिया का बवालBindiya Ke Bahubali Season 2 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, जिसमें Davan परिवार की सत्ता की लड़ाई और अंदरूनी टूटन दिखाई गई है। बड़ा दवन शांति चाहता है, जबकि छोटा दवन जंग के रास्ते पर है। सीरीज 21 जनवरी 2026 से Amazon MX Player पर मुफ्त स्ट्रीम होगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com