बिंदिया के बाहुबली सीज़न 2: सत्ता की जंग, परिवार की टूटन और बढ़ता बिंदिया का बवाल

Amazon की फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा Amazon MX Player ने अपनी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज़ ‘Bindiya Ke Bahubali Season 2’ का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। ट्रेलर सामने आते ही साफ हो जाता है कि इस बार कहानी और ज्यादा तीखी, राजनीतिक और टकराव से भरी होने वाली है। काल्पनिक कस्बे बिंदिया में सेट यह नया सीजन वहीं से शुरू होता है, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था।

सीजन 1 के अंत में जेल पहुंच चुके परिवार के मुखिया बड़ा दावन अब शांति और समझौते की राह तलाशता दिखता है, लेकिन उसका बेटा छोटा दावन सत्ता को अपने तरीके से चलाना चाहता है। यही सोच पूरे परिवार और कस्बे को अराजकता की ओर धकेल देती है।

सत्ता की नई परिभाषा

ट्रेलर में दिखाया गया है कि बड़ा दावन (सौरभ शुक्ला) अब सत्ता के केंद्र में नहीं है। उसकी गैरमौजूदगी में छोटा दावन (रणवीर शौरी) परिवार और साम्राज्य को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका नेतृत्व अंदाज़ हालात को संभालने के बजाय और बिगाड़ देता है। परिवार की अंदरूनी कलह सड़कों तक फैलने लगती है और बिंदिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ता नजर आता है।

सीजन 2 इस बात को गहराई से दिखाता है कि असली खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि परिवार के भीतर पनप रही महत्वाकांक्षा से है।

दमदार कलाकारों की वापसी

‘Bindiya Ke Bahubali Season 2’ में एक बार फिर शानदार कलाकारों की टोली नजर आएगी। सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, सीमा बिस्वास, सुशांत सिंह, शीबा चड्ढा, सई ताम्हणकर, तन्निष्ठा चटर्जी, विनीत कुमार और आकाश दहिया जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में कहानी को आगे बढ़ाते दिखेंगे।

इन सभी किरदारों के बीच बदलते रिश्ते, विश्वासघात और सत्ता की भूख इस सीजन को और ज्यादा रोचक बनाती है।

मेकर्स और कलाकारों ने क्या कहा

Amazon MX Player के डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट अमोघ दुसाद ने कहा कि ‘बिंदिया के बाहुबली’ की खासियत इसकी जमीनी कहानी और परिवार के भीतर चलने वाला संघर्ष है। सीजन 2 में वही हास्य, छोटे शहर का स्वैग और अनोखे किरदार बने रहेंगे, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़े हैं।

वहीं बड़ा दावन का किरदार निभा रहे सौरभ शुक्ला का कहना है कि इस सीजन में भावनाएं और टकराव और गहरे हो गए हैं। रणवीर शौरी ने बताया कि छोटा दावन की महत्वाकांक्षा उसे धीरे-धीरे उस रास्ते पर ले जाती है, जहां सत्ता के बदले वह खुद को खोने लगता है।

कब और कहां देखें Bindiya Ke Bahubali Season 2

‘‍बिंदिया के बाहुबली सीज़न 2’ को दर्शक 21 जनवरी 2026 से मुफ्त में देख सकेंगे। यह सीरीज Amazon MX Player पर एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम होगी, जिसे MX Player ऐप, Amazon शॉपिंग ऐप, Prime Video, Fire TV और Airtel Xtreme पर देखा जा सकेगा।