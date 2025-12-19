शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. pride shouldnt stop you from growing elvish yadav aukaat ke bahar amazon mx player
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (19:04 IST)

Elvish Yadav ने ‘Aukaat Ke Bahar’ में राजवीर की जर्नी से युवाओं को दिया संदेश

pride shouldnt stop you from growing elvish yadav aukaat ke bahar amazon mx player
Amazon की फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस Amazon MX Player अपनी नई कैंपस ड्रामा सीरीज़ औकात के बाहर (Aukaat Ke Bahar)  के जरिए युवाओं की भावनात्मक जटिलताओं, पहचान और महत्वाकांक्षा की पड़ताल कर रही है। एक प्रतिष्ठित कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी यह सीरीज़ Elvish Yadav और Hetal Gada के नेतृत्व में युवा कलाकारों की टीम पर आधारित है, जिसमें Nikhil Vijay, Malhaar Rathod और Keshav Sadhana भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। यह सीरीज़ परतदार किरदारों और जमीन से जुड़ी कहानी के जरिए उस भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाती है, जहां जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिंदगी की दिशा बदल देते हैं।
 
राजवीर की जर्नी और Elvish Yadav का संदेश
अपने किरदार राजवीर की कहानी और उससे युवाओं को मिलने वाले संदेश पर बात करते हुए Elvish Yadav कहते हैं, “राजवीर जल्दबाजी में रिएक्ट करता है और अपने फैसलों के नतीजों से सीखता है। अगर उसकी कहानी से दर्शक एक बात भी सीखें, तो वह यह होनी चाहिए कि घमंड आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकना चाहिए। ताकत तेज या आक्रामक होने में नहीं, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होने में है। अगर दर्शक राजवीर की जर्नी के किसी छोटे से हिस्से से भी जुड़ पाते हैं, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा।”
 
राजबाला के किरदार में Hetal Gada की गहराई
सीरीज़ में राजबाला का किरदार निभा रहीं Hetal Gada मानती हैं कि उनका कैरेक्टर कहानी में संतुलन और भावनात्मक गहराई लाता है। वह कहती हैं, “मेरे किरदार को उसकी मजबूत आवाज़ और दृढ़ विश्वास परिभाषित करता है। वह अपने फैसलों पर डटी रहती है और दोस्ती को बहुत महत्व देती है। साथ ही, उसके कई ऐसे पहलू हैं जो कहानी के साथ धीरे-धीरे सामने आते हैं, और यही उसकी यात्रा है, जिस पर दर्शकों को खास ध्यान देना चाहिए।”
 
ईमानदारी और आत्म-विकास की कहानी
Elvish Yadav और Hetal Gada मिलकर ‘Aukaat Ke Bahar’ को भावनात्मक ईमानदारी देते हैं। यह सीरीज़ आत्म-विकास, जवाबदेही और युवावस्था की हकीकत को सामने रखती है, जो आज के युवाओं से सीधे संवाद करती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर टॉप 7 में पहुंची, शाहरुख खान की जवान खतरे में

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर टॉप 7 में पहुंची, शाहरुख खान की जवान खतरे मेंरणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने 479.50 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस की टॉप-7 फिल्मों में जगह बना ली है। दर्शकों की मजबूत मौजूदगी और लगातार कलेक्शन को देखते हुए अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह फिल्म शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगी।

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, नॉर्थ अमेरिका में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय अभिनेता

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, नॉर्थ अमेरिका में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय अभिनेतारणवीर सिंह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय अभिनेता नहीं कर पाया। वह अब नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई करने वाली तीन फिल्मों वाले अकेले भारतीय अभिनेता बन गए हैं।

पूर्वांचल की गलियों में फिर गूंजेगा रक्तांचल, लखनऊ और वाराणसी में शुरू हुई क्राइम ड्रामा सीरीज की शूटिंग

पूर्वांचल की गलियों में फिर गूंजेगा रक्तांचल, लखनऊ और वाराणसी में शुरू हुई क्राइम ड्रामा सीरीज की शूटिंगक्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'रक्तांचल' अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है। इसके नए सीज़न की शूटिंग लखनऊ और वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है। 1980 के दशक के पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और सत्ता की खींचतान को सजीव अंदाज़ में पेश करने वाली यह सीरीज़, अपनी कहानी की सच्चाई बनाए रखने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर शूट हो रही है।

साल 2025 में इन सेलेब्स के घर गूंजी किलकारियां

साल 2025 में इन सेलेब्स के घर गूंजी किलकारियांसाल 2025 मनोरंजन जगत के लिए काफी खास रहा है। इस साल कई सेलेब्स ने शादी के बंधन में बंधकर अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है। वहीं कई सितारों के घर किलकारियां भी गूंजी है। आइए देखते हैं साल 2025 में कौन से सेलेब्स पेरेंट्स बने हैं।

वरुण धवन ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ, बोले- उन्होंने भी बॉर्डर 2 के लिए खून-पसीना बहाया

वरुण धवन ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ, बोले- उन्होंने भी बॉर्डर 2 के लिए खून-पसीना बहायापावरफुल परफॉर्मर्स वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर 2’ में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का दमदार टीज़र लॉन्च किया गया, जिसने देशभक्ति से भरपूर कहानी की झलक दिखा दी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com