शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. veteran malayalam actor sreenivasan passes away at 69
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (11:18 IST)

मशहूर मलयालम एक्टर-डायरेक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

South Indian actor passes away
साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन का निधन हो गया है। उन्होंने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। श्रीनिवासन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और केरल के एर्नाकुलम जिले के उदयमपेरूर स्थित अपने घर पर इलाज करा रहे थे। 
 
तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें बीते दिनों त्रिप्पुनिथुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रीनिवासन ने 20 दिसंबर को अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक्टर के निधन की खबर से हर किसी को गहरा सदमा लगा है।
 
श्रीनिवासन का जन्म 6 अप्रैल 1956 को केरल के थालास्सेरी के पास पट्टयम में हुआ था। उन्होंने अपने 48 साल के लंबे करियर में 225 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। श्रीनिवासन की फिल्में आम आदमी की परेशानियों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करने के लिए जानी जाती थीं। 
 
एक्टिंग के अलावा श्रीनिवासन ने कई फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। श्रीनिवासन द्वारा निर्देशित फिल्म चिंताविश्टयया श्मालका को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Elvish Yadav ने ‘Aukaat Ke Bahar’ में राजवीर की जर्नी से युवाओं को दिया संदेश

Elvish Yadav ने ‘Aukaat Ke Bahar’ में राजवीर की जर्नी से युवाओं को दिया संदेशAmazon MX Player की फ्री स्ट्रीमिंग सीरीज़ ‘Aukaat Ke Bahar’ युवाओं की पहचान, घमंड और आत्म-विकास की कहानी कहती है। Elvish Yadav और Hetal Gada ने अपने किरदारों के जरिए ईमानदारी, आत्ममंथन और जिम्मेदारी का संदेश दिया है।

शिल्पा शिंदे की ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में धमाकेदार वापसी, बोलीं- मैं ओरिजिनल भाभी हूं

शिल्पा शिंदे की ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में धमाकेदार वापसी, बोलीं- मैं ओरिजिनल भाभी हूंटीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे एक बार फिर ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में लौट रही हैं। उन्होंने इसे किस्मत का लिखा फैसला बताया। शिल्पा ने साफ कहा कि उनकी वापसी किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है और वह खुद को इस किरदार की असली पहचान मानती हैं।

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर टॉप 7 में पहुंची, शाहरुख खान की जवान खतरे में

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर टॉप 7 में पहुंची, शाहरुख खान की जवान खतरे मेंरणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने 479.50 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस की टॉप-7 फिल्मों में जगह बना ली है। दर्शकों की मजबूत मौजूदगी और लगातार कलेक्शन को देखते हुए अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह फिल्म शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगी।

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, नॉर्थ अमेरिका में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय अभिनेता

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, नॉर्थ अमेरिका में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय अभिनेतारणवीर सिंह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय अभिनेता नहीं कर पाया। वह अब नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई करने वाली तीन फिल्मों वाले अकेले भारतीय अभिनेता बन गए हैं।

पूर्वांचल की गलियों में फिर गूंजेगा रक्तांचल, लखनऊ और वाराणसी में शुरू हुई क्राइम ड्रामा सीरीज की शूटिंग

पूर्वांचल की गलियों में फिर गूंजेगा रक्तांचल, लखनऊ और वाराणसी में शुरू हुई क्राइम ड्रामा सीरीज की शूटिंगक्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'रक्तांचल' अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है। इसके नए सीज़न की शूटिंग लखनऊ और वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है। 1980 के दशक के पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और सत्ता की खींचतान को सजीव अंदाज़ में पेश करने वाली यह सीरीज़, अपनी कहानी की सच्चाई बनाए रखने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर शूट हो रही है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com