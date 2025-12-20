शनिवार, 20 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (11:48 IST)

बी-प्राक दूसरी के घर फिर गूंजी किलकारियां, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म, जानिए क्या रखा नाम

B Praak becomes a father
बॉलीवुड के फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बी प्राक के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। वो दूसरी बार पिता बने हैं। बी प्राक की पत्नी मीरा बचन ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। सिंगर के बेटे का जन्म 1 दिसंबर 2025 को हुआ है। इस खुशखबरी को बी प्राक ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। 
 
बी प्राक ने अपने बेटे का नाम भी रिवील किया है। उन्होंने लिखा, राधे श्याम की कृपा से हमें 1 दिसंबर 2025 को एक प्यारा बेटा हुआ है। हमारा दिल शुक्रगुजार और खुशी से लबालब भर गया है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by B PRAAK (@bpraak)

उन्होंने लिखा, अब फिर से सूरज निकला है, जो हमारी जिंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे का नाम भी बताया। कपल ने बेटे का नाम द्विज (DDVIJ) बचन रखा है। उन्होंने बताया कि इस नाम का मतलब है 'दोबारा जन्म', यानी जिंदगी में एक नया और अच्छा दौर।
 
इस खुशखबरी के सामने आने के बाद फैंस और सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस नेहा मलिक ने कमेंट किया, 'वाह! आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई यह सच में कान्हा का आशीर्वाद है।' 
 
बता दें बी प्राक और मीरा ने साल 2019 में शादी रचाई थी। शादी के एक साल बाद दोनों पहली बार पेरेंट्स बने थे। उनके बड़े बेटे का नाम अदब है। साल 2022 में बी प्राक और मीरा एक बेटी के पिता बने, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका निधन हो गया था। 
