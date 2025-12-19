शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (16:24 IST)

पूर्वांचल की गलियों में फिर गूंजेगा रक्तांचल, लखनऊ और वाराणसी में शुरू हुई क्राइम ड्रामा सीरीज की शूटिंग

Crime drama web series
हिट क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'रक्तांचल' अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है। इसके नए सीज़न की शूटिंग लखनऊ और वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है। 1980 के दशक के पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और सत्ता की खींचतान को सजीव अंदाज़ में पेश करने वाली यह सीरीज़, अपनी कहानी की सच्चाई बनाए रखने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर शूट हो रही है।
 
रक्तांचल का पहला सीज़न साल 2020 में रिलीज़ हुआ था और अपनी दमदार कहानी, तीखी दुश्मनी और शानदार अभिनय के चलते इसने जल्दी ही दर्शकों के बीच खास जगह बना ली। 
 
टेंडर माफिया की बैकड्रॉप पर बनी यह लोकप्रिय सीरीज़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में गैंगवार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के उभरते खेल को दिखाती है। इसके दूसरे सीज़न में यह टकराव और गहराया, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया और अब सभी को अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतज़ार है।
 
सीज़न 3 में कहानी को और आगे ले जाया जाएगा, जहां दांव पहले से ज्यादा बड़े होंगे, किरदारों की सोच और सफर और गहराएगा, और टकराव पहले से ज्यादा तेज़ होंगे। फिलहाल मेकर्स कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नया सीज़न पुराने सत्ता बदलावों के असर को दिखाएगा और लीड किरदारों के सामने नई और बड़ी चुनौतियां खड़ी करेगा।
 
इस डेवलपमेंट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, रक्तांचल हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी रहा है। लखनऊ और वाराणसी के आसपास शूटिंग करने से टीम को वही माहौल और बारीकियां मिलती हैं, जिनकी कहानी को ज़रूरत है। बेहद लोकप्रिय इस सीरीज़ का सीज़न 3 पहले से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर और ज़्यादा इंटेंस होने वाला है।
 
इस सीज़न में पहले के सीज़न से जुड़े जाने-पहचाने चेहरे भी नज़र आएंगे। क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर एक बार फिर अहम किरदारों में दिखेंगे, जिन्होंने पहले ही सीज़न में कहानी की बड़ी दुश्मनी को मजबूती दी थी। हालांकि, पूरी स्टारकास्ट और रिलीज़ की तारीख को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है।
