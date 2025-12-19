रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, नॉर्थ अमेरिका में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय अभिनेता

रणवीर सिंह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय अभिनेता नहीं कर पाया। वह अब नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई करने वाली तीन फिल्मों वाले अकेले भारतीय अभिनेता बन गए हैं।

यह उपलब्धि रणवीर सिंह के जबरदस्त ग्लोबल स्टारडम को साफ तौर पर साबित करती है। इस रिकॉर्ड को और भी खास बनाता है यह तथ्य कि यह सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। अलग-अलग तरह के किरदार निभाते हुए, अलग-अलग कहानियों के जरिए रणवीर इस मुकाम तक पहुंचे हैं।

इस लिस्ट में सबसे ऊपर है पद्मावत (12.15 मिलियन डॉलर), जिसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रूप में भारतीय सिनेमा की सबसे बेखौफ और यादगार परफॉर्मेंस में से एक दी। उनका खिलजी खतरनाक, उग्र और बेहद प्रभावशाली था, जो हर सीन में पूरी तरह छाया रहा। रणवीर ने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे जी लिया। उनके इस निडर बदलाव ने दुनियाभर का ध्यान खींचा और मेनस्ट्रीम सिनेमा में विलेन को दिखाने का नजरिया ही बदल दिया।

इसके बाद आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (10.59 मिलियन डॉलर), जिसमें रणवीर सिंह बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। रॉकी रंधावा के रूप में उन्होंने पर्दे पर गर्मजोशी, हंसी, भावुकता और दिल से जुड़ी समझ दिखाई। चमकदार मस्ती से लेकर शांत संवेदनशीलता तक, रणवीर की यह परफॉर्मेंस विदेशों में बैठे दर्शकों को भी गहराई से छू गई।

इस किरदार के ज़रिए उन्होंने दिखाया कि पर्दे पर मर्दानगी सिर्फ ज़ोर या सख्ती नहीं, बल्कि भावनाओं, नरमी और सोच की भी हो सकती है। नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की कामयाबी ने साबित किया कि रणवीर अपनी सच्चाई और आकर्षण से अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ने की ताकत रखते हैं।

अब धुरंधर (10 मिलियन डॉलर से ज़्यादा और अभी भी चल रही) के साथ रणवीर सिंह ने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। हम्ज़ा के किरदार में रणवीर बेहद सधे हुए, गंभीर और गहराई से भरे अभिनय के साथ नज़र आते हैं। यह रोल दिखावे से ज़्यादा अंदर की भावनाओं की मांग करता है, और रणवीर इसे पूरी शांति और असर के साथ निभाते हैं।



रणवीर की आंखों और ठहराव में छुपा दर्द फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहता है। विदेशों में फिल्म का लगातार अच्छा प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि कहानी में दम है और रणवीर की मौजूदगी स्क्रीन पर पूरी तरह हावी रहती है। तीन फिल्में, तीन अलग-अलग किरदार और तीनों ने नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की।

कहीं रणवीर खतरनाक और बेरहम शासक बने, कहीं दिल से प्यार करने वाले इंसान, और कहीं गंभीर व अंदर से मजबूत किरदार में नजर आए। रणवीर सिंह की यह विविधता सच में कमाल की है। यह सब किस्मत नहीं, बल्कि मेहनत, साहस और लगातार अच्छा काम करने का नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं कि रणवीर सिंह अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं और भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में नई पहचान दिला रहे हैं।