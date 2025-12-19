कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म

फेमस कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। भारती ने 41 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने 19 दिसंबर को एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से भारती और हर्ष लिंबाचिया बेहद खुश हैं।

खबरों के अनुसार 19 दिसंबर की सुबह भारती सिंह को लाफ्टर शेफ की शूटिंग करनी थी, लेकिन वॉटर बैग फटने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां भारती ने अपने बेटे को जन्म दिया। मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं।

फिलहाल भारती और हर्ष की तरफ के दूसरी बार पैरेंट्स बनने की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि कपल के घर में जश्न का मौहाल है। फैंस और सेलेब्स भी कपल को बधाई दे रहे हैं।

बता दें कि भारती सिंह ने 2017 में हर्ष लिंबाचिया संग शादी रचाई थी। दोनों ने 2022 में अपने पहले बेटे गोला का स्वागत किया था। गोला का रियल नाम लक्ष्य है। पहला बच्चा होने के बाद ही भारती ने दूसरा बेबी होने की इच्छा जताई थी।