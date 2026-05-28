डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, FWICE पर साधा निशाना, बोलीं- सलमान को बैन करके दिखाओ

बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों 'डॉन 3' को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिनेता रणवीर सिंह के फिल्म से अचानक वॉकआउट करने के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा रणवीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव के बाद कई सेलेब्स इसके विरोध में आगे आए हैं।

अब इस मामले में ड्रामा क्वीन राखी सावंत की भी एंट्री हो गई है। हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत ने न सिर्फ रणवीर सिंह का पक्ष लिया है, बल्कि फिल्ममेकर फरहान अख्तर और FWICE पर भी तीखे कटाक्ष किए हैं।

राखी सावंत का FWICE पर तीखा हमला

हाल ही में मुंबई में पैपराजी से बातचीत के दौरान राखी सावंत ने रणवीर सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि अभिनेता को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। राखी ने कहा, मैं इस बैन की कड़ी निंदा करती हूं। जिन लोगों ने रणवीर को बैन किया है, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वह एक सुपरस्टार हैं और आज के समय में हर कोई उनसे जलता है।

राखी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने FWICE को चुनौती देते हुए बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान का नाम भी घसीट लिया। राखी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा, अगर इन लोगों में दम है, तो मेरे भाई सलमान खान को बैन करके दिखाएं। सलमान भाई अकेले ही इन सबकी बैंड बजा देंगे। रणवीर और दीपिका पादुकोण दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है।

फरहान अख्तर पर लगाया 'पब्लिसिटी स्टंट' का आरोप

राखी सावंत ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि फरहान अपनी खुद की फिल्मों से उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाए, जितनी वह अब रणवीर सिंह के नाम का इस्तेमाल करके बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। राखी ने कहा, FWICE के लोग रणवीर से इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं। फरहान अख्तर अपनी फिल्मों से कभी इतने हिट नहीं हुए, वह कहीं दिखते भी नहीं थे, अब रणवीर के नाम पर पब्लिसिटी पा रहे हैं।

आखिर क्यों शुरू यह विवाद?

इस पूरे विवाद की जड़ दिसंबर 2025 में तब शुरू हुई, जब खबरें आईं कि रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद 'डॉन 3' को अचानक बीच में ही छोड़ दिया। एक्सेल एंटरटेनमेंट के कर्ता-धर्ता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने आरोप लगाया कि रणवीर ने शूटिंग शुरू होने से महज तीन हफ्ते पहले फिल्म छोड़ी, जिससे प्रोडक्शन हाउस को 45 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान हुआ।

फरहान अख्तर ने अप्रैल में FWICE के पास इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। फेडरेशन का कहना है कि उन्होंने रणवीर को अपना पक्ष रखने के लिए तीन बार समन भेजा, लेकिन अभिनेता ने इसे FWICE के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए आने से इनकार कर दिया। नतीजतन, फेडरेशन ने रणवीर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का एलान कर दिया, जिसके तहत कोई भी तकनीशियन या कामगार रणवीर के साथ काम नहीं करेगा।