शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Varun Dhawans heartfelt tribute to Diljit Dosanjh for Border 2
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (14:23 IST)

वरुण धवन ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ, बोले- उन्होंने भी बॉर्डर 2 के लिए खून-पसीना बहाया

Film Border 2
पावरफुल परफॉर्मर्स वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर 2’ में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का दमदार टीज़र लॉन्च किया गया, जिसने देशभक्ति से भरपूर कहानी की झलक दिखा दी।
 
टीजर लॉन्च इवेंट में वरुण धवन मौजूद थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ किसी वजह से वहां नहीं आ सके। हालांकि, वरुण ने अपनी बातों से दिलजीत की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मंच से दिलजीत की जमकर तारीफ की और दिल से उन्हें सलाम किया।
 
वरुण धवन ने कहा, दिलजीत ने भी इस फिल्म के लिए खून-पसीना बहाया है। वो भी इस फिल्म में PVC निभा रहे हैं। और मैं उनकी तरफ से भी आप सभी का धन्यवाद कर रहा हूं। वरुण की इस बात पर ऑडियंस ने तालियों की गूंज से दिलजीत के लिए अपना प्यार जाहिर किया।
 
‘बॉर्डर 2’ के टीज़र में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी देश की रक्षा के लिए जंग लड़ते नजर आते हैं। टीज़र में वरुण, दिलजीत और अहान को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स के रूप में दिखाया गया है, जो पूरे हौसले और जज्बे के साथ भारत की रक्षा में जुटे हैं।
 
वरुण और दिलजीत, दोनों ही अपनी दमदार मौजूदगी और किरदारों में जान डालने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में दर्शकों को एक जबरदस्त देशभक्ति फिल्म देखने को मिलने वाली है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वीर दास की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का ट्रेलर रिलीज

वीर दास की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का ट्रेलर रिलीजआमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी नई जासूसी कॉमेडी ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ का ऐलान बड़े ही मज़ेदार और हटके अंदाज़ में किया था, जिसने दर्शकों की जिज्ञासा तुरंत बढ़ा दी। वीर दास के निर्देशन में बनी और उन्हीं के साथ मोना सिंह की अहम भूमिका वाली इस फिल्म का अनाउंसमेंट खुद में एक फन पैकेज था, जिसने हर तरफ चर्चा पैदा कर दी।

ईयर एंडर 2025: रोमांस से लेकर क्राउड पुल तक, इन ऑन-स्क्रीन जोड़ियों का रहा जलवा

ईयर एंडर 2025: रोमांस से लेकर क्राउड पुल तक, इन ऑन-स्क्रीन जोड़ियों का रहा जलवा2025 में सिनेमा के साथ-साथ कहानियों का अंदाज़ भी बदलता रहा, और इसमें ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने अहम भूमिका निभाई। इस साल कई ऐसी जोड़ियां सामने आईं जिन्होंने सिर्फ साथ काम नहीं किया, बल्कि ऐसे पल रचे जिन्हें दर्शकों ने दिल से महसूस किया। इन जोड़ियों के सीन लोगों ने पसंद किए, उन्हें याद रखा और थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी उनकी चर्चा होती रही।

Avatar Fire and Ash Review: शानदार विजुअल्स के पीछे छिपी लंबी और उबाऊ कहानी

Avatar Fire and Ash Review: शानदार विजुअल्स के पीछे छिपी लंबी और उबाऊ कहानीअवतार: फायर एंड ऐश तकनीकी रूप से भव्य और विजुअली शानदार फिल्म है, लेकिन कमजोर कहानी, फीके संवाद और ढीले निर्देशन के कारण प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहती है। जेम्स कैमरून की बनाई दुनिया अब दोहराव का शिकार नजर आती है और भावनात्मक जुड़ाव पैदा नहीं कर पाती। कुल मिलाकर, अवतार: फायर एंड ऐश एक ऐसी फिल्म है जो देखने में भव्य है, लेकिन महसूस करने में खोखली। जेम्स कैमरून की बनाई दुनिया अब दोहराव का शिकार नजर आती है और भावनात्मक जुड़ाव पैदा नहीं कर पाती।

कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म

कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्मफेमस कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। भारती ने 41 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने 19 दिसंबर को एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से भारती और हर्ष लिंबाचिया बेहद खुश हैं।

केजीएफ के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, 4 साल के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, पवन कल्याण ने जताया दुख

केजीएफ के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, 4 साल के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, पवन कल्याण ने जताया दुखसाउथ इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। 'केजीएफ' और 'सलार' के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। कीर्तन के 4 साल के बेटे सोनारश का लिफ्ट में फंसने के बाद निधन हो गया है। खबरों के अनुसार सोनारश के साथ यह घटना इतनी तेजी से घटी कि उनके परिवार को उन्हें बचाने का मौका तक नहीं मिला।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com