शनिवार, 20 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (12:24 IST)

जब एक लड़के के प्यार में करीना कपूर ने तोड़ दिया था घर का ताला, फिर मां ने भेजा बोर्डिंग स्कूल

Kareena Kapoor
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी खूबसूरत अदाओं और यूनिक अंदाज से लाखों फैंस का दिल जीतती हैं। फिल्मों के अलावा करीना की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही हैं। सैफ अली खान से शादी से पहले करीना ने कई सालों तक शाहिद कपूर को डेट किया था। 
 
एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने बताया था कि वो टीनेजर में बहुत शरारती थीं, जिसके चलते उनकी मां बबिता कपूर ने उन्हें देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। करीना कपूर ने बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में अपने पुराने दिन को याद करते हुए बताया था कि एक बार वो टीनेज में एक लड़के से मिलने के चक्कर में मुसीबत में फंस गई थीं। 
 
अपने टीनेज के दिनों को याद करते हुए करीना ने बताया कि वो हमेशा से वही करना चाहती थीं, जो उनकी बहन करिश्मा करती थीं। उनकी बड़ी बहन करिश्मा को दोस्तों के साथ घूमने की परमिशन थी लेकिन करीना जरा शरारती थीं तो उन्हें उनकी मां कहीं जाने नहीं देती थीं। उस वक्त उन्हें एक लड़का पसंद था और वो उससे मिलने के लिए जाना चाहती थीं, लेकिन मां ने इस बात के लिए मना कर दिया था।
 
करीना ने यह भी बताया कि मां फोन को अपने कमरे में लॉक कर देती थीं। बेबो ने कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर लड़के से मिलना चाहती थीं। एक दिन उनकी मां डिनर के लिए गई थीं। करीना ने मां के कमरे का ताला तोड़ा और कमरे में जाकर फोन ले लिया और उन्होंने प्लान बनाया और घर से भाग गईं। 
 
हालांकि, करीना ने इंटरव्यू में माना कि ये बहुत बुरी बात थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि जब घर से भागने वाली बात उनकी मां को पता चली तो उन्होंने फौरन बेटी करीना को बॉर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। 
 
