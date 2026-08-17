'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार: 500 करोड़ क्लब से बस कुछ कदम दूर
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर साबित कर दिया है कि बड़ी फिल्मों की असली ताकत सिर्फ शुरुआती दिनों में नहीं, बल्कि लंबे समय तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में होती है। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हुए भारत में कुल 471.68 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है।
खास बात यह है कि ‘आवारापन 2’ की मजबूत लहर और स्क्रीन व शोज में कमी के बावजूद ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ की कमाई की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। अब फिल्म की नजर सीधे 500 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े पर है।
तीसरे हफ्ते में भी बरकरार रहा स्पाइडर-मैन का दबदबा
तीसरे हफ्ते में फिल्म ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसके पास बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का दम है। शुक्रवार को फिल्म ने 3.90 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि शनिवार को कमाई बढ़कर 10.40 करोड़ रुपये पहुंच गई। रविवार को भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.60 करोड़ रुपये जुटाए।
तीसरे वीकेंड में फिल्म का कुल कलेक्शन 23.90 करोड़ रुपये रहा। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि दर्शकों के बीच ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ को लेकर उत्साह अभी भी कायम है।
500 करोड़ क्लब की तरफ तेजी से बढ़ रही फिल्म
फिल्म की अब तक की कुल कमाई पर नजर डालें तो ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ ने भारत में सभी वर्जन मिलाकर 471.68 करोड़ रुपये का आधिकारिक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।
अब फिल्म को 500 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने के लिए करीब 28 करोड़ रुपये और चाहिए। तीसरे हफ्ते में भी जिस तरह फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि यह लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है।
तीन हफ्तों की कमाई ने बनाया रिकॉर्ड जैसा प्रदर्शन
‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ की कमाई का सफर भी बेहद शानदार रहा है। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 8 दिनों में 336 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 111.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
तीसरे वीकेंड की 23.90 करोड़ रुपये की कमाई जोड़ने के बाद फिल्म का कुल बिजनेस 471.68 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
‘आवारापन 2’ की चुनौती के बावजूद कायम है क्रेज
बॉक्स ऑफिस पर ‘आवारापन 2’ जैसी फिल्मों की मजबूत मौजूदगी और कम होते स्क्रीन व शोज के बावजूद ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ का प्रदर्शन यह दिखाता है कि फिल्म के पास अभी भी दर्शकों का बड़ा समर्थन है।
शनिवार और रविवार को कमाई में आया उछाल इस बात का संकेत है कि फिल्म में 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की पूरी क्षमता मौजूद है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर पाएगी।