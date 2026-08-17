‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 3 दिन में 84 करोड़ पार; छोटे शहरों में लौटी हाउसफुल की चमक

‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया है, जिसने फिल्म की कमाई को लेकर लगाए जा रहे तमाम अंदाजों को पलट दिया है। फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में 84.31 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी असली ताकत बड़े मल्टीप्लेक्स नहीं, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहर, नॉन-नेशनल चेन और सिंगल स्क्रीन साबित हुए हैं। जिन सिनेमाघरों में हाल के दिनों में दर्शकों की कमी और कमजोर फुटफॉल चिंता का विषय बना हुआ था, वहां अब ‘आवारापन 2’ के लिए हाउसफुल बोर्ड नजर आने लगे हैं।

तीन दिन में 84.31 करोड़ रुपये, हर दिन दिखी मजबूत पकड़

‘आवारापन 2’ के आधिकारिक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने शुक्रवार को 23.40 करोड़ रुपये की ओपनिंग दी। इसके बाद शनिवार को कमाई में जबरदस्त उछाल आया और फिल्म ने 34.09 करोड़ रुपये बटोर लिए। रविवार को भी फिल्म की रफ्तार बनी रही और 26.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ।

इस तरह पहले तीन दिनों में ‘आवारापन 2’ का कुल नेट कलेक्शन 84.31 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारत में सभी वर्जन के आधिकारिक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का है।

छोटे शहरों ने बदली फिल्म की कहानी

फिल्म की सबसे खास बात इसका टियर-2 और टियर-3 सेंटर में प्रदर्शन है। खासतौर पर नॉन-नेशनल चेन और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में ‘आवारापन 2’ ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

हाल के दिनों में ‘भूत बंगला’, ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘धमाल 4’ जैसी फिल्मों ने इन बाजारों में प्रदर्शकों को कुछ राहत जरूर दी थी, लेकिन ‘आवारापन 2’ ने इस रफ्तार को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। कई जगह फिल्म के शो तेजी से भर रहे हैं और सिनेमाघरों में दोबारा ‘हाउसफुल’ के बोर्ड दिखाई देने लगे हैं।

यही वजह है कि फिल्म का वीकेंड कलेक्शन सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन सेंटरों के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जहां दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना लगातार चुनौती बन रहा था।

2026 की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वीकेंड फिल्म

84.31 करोड़ रुपये के ओपनिंग वीकेंड के साथ ‘आवारापन 2’ साल 2026 की हिंदी फिल्मों में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर बन गई है।

इस लिस्ट में ‘आवारापन 2’ से आगे ‘धुरंधर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ हैं। यानी फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में ही खुद को 2026 की सबसे बड़ी हिंदी बॉक्स ऑफिस सफलताओं की दौड़ में शामिल कर लिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल: 200 करोड़ या 250 करोड़?

‘आवारापन 2’ के लिए आगे का रास्ता भी फिलहाल काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त, बुधवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। उससे पहले ‘आवारापन 2’ के पास अपनी कमाई को अधिकतम करने के लिए एक साफ और खुला रन है।

अगर फिल्म की मौजूदा रफ्तार और छोटे शहरों में मजबूत पकड़ बरकरार रहती है, तो अब चर्चा सिर्फ यह नहीं है कि फिल्म हिट होगी या नहीं। असली सवाल यह बन गया है कि क्या ‘आवारापन 2’ 200 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी, 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करेगी या इससे भी आगे निकल जाएगी?