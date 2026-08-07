  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. oh-my-dog-movie-review-hindi-emotional-family-thriller-amit-rai-pankaj-tripathi
Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (13:23 IST)

Oh My Dog Movie Review: इंसान और कुत्ते के अनोखे रिश्ते की कहानी, ऑस्कर और मोमो सब पर भारी

Oh My Dog review in Hindi
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (14:06 IST)
google-news
फिल्मों में जानवरों की मौजूदगी हमेशा सिर्फ मनोरंजन भर नहीं रही। कई बार उन्होंने बड़े-बड़े सितारों की चमक भी फीकी कर दी। 'हाथी मेरे साथी' में हाथी के सामने सुपरस्टार राजेश खन्ना भी पीछे छूट गए थे। 'तेरी मेहरबानियां' में दर्शकों को जैकी श्रॉफ से ज्यादा उस वफादार कुत्ते की याद रही, जिसने पूरी कहानी को अपनी मासूमियत और वफादारी से जीवंत बना दिया। बाद में 'एंटरटेनमेंट' में भी अक्षय कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इन फिल्मों ने साबित किया कि जब किसी जानवर का किरदार मजबूत लिखा जाए तो वह पर्दे पर मौजूद किसी भी स्टार से ज्यादा असर छोड़ सकता है। निर्देशक अमित राय की 'ओह माय डॉग' इसी परंपरा में एक नया और संवेदनशील अध्याय जोड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां कुत्ता सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है।
 
'ओह माय गॉड 2' के बाद अमित राय ने एक बार फिर ऐसी कहानी चुनी है, जिसमें मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकार भी हैं। यह फिल्म बच्चों के लिए एक रोमांचक एडवेंचर है, डॉग लवर्स के लिए भावनाओं का समंदर और बड़ों के लिए इंसानियत पर एक गंभीर सवाल। यही वजह है कि फिल्म एक साथ कई स्तरों पर संवाद करती है। कहीं यह दोस्ती की कहानी लगती है, कहीं थ्रिलर बन जाती है और कहीं समाज के उस अंधेरे चेहरे को सामने लाती है, जहां लालच रिश्तों और संवेदनाओं पर भारी पड़ जाता है।
 
फिल्म दो राज्यों, असम और बिहार, की दो समानांतर कहानियों को जोड़ती है। असम में रहने वाला तकनीक का शौकीन बच्चा अप्पू अपने प्यारे डॉग मोमो के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। दूसरी ओर बिहार का बाल मजदूर प्रिंस है, जिसकी दुनिया उसके वफादार साथी ऑस्कर के इर्द-गिर्द घूमती है। एक दिन मोमो अचानक गायब हो जाता है और लगभग उसी समय प्रिंस का अपहरण कर लिया जाता है। पुलिस दोनों मामलों में औपचारिकता निभाती नजर आती है, लेकिन एक बच्चा अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ता है और दूसरी तरफ एक बेजुबान कुत्ता अपने मालिक को खोजने के लिए हर खतरा मोल ले लेता है।
 
यहीं से फिल्म भावनात्मक ड्रामा से निकलकर एक सस्पेंस थ्रिलर का रूप लेती है। धीरे-धीरे कहानी डॉग मीट रैकेट, पशु तस्करी, बाल मजदूरी, अंग तस्करी और गरीबी के उस भयावह संसार में पहुंचती है, जहां इंसान और जानवर दोनों ही बाजार की वस्तु बन चुके हैं। अमित राय इन मुद्दों को सनसनीखेज अंदाज में नहीं, बल्कि कहानी के स्वाभाविक हिस्से के रूप में पेश करते हैं और यही बात फिल्म को अलग बनाती है।
 
अमित राय की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ बच्चों की फिल्म बनने नहीं दिया। वह जानते हैं कि कुत्ते के इर्द-गिर्द बनी कहानी दर्शकों को आसानी से भावुक कर सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आंसू बटोरने का रास्ता नहीं चुना। उनकी कोशिश एक ऐसी फिल्म बनाने की है, जो मनोरंजन के साथ सोचने पर भी मजबूर करे।
 
फिल्म बार-बार यह सवाल पूछती है कि आखिर ज्यादा इंसान कौन है, वह बेजुबान जानवर जो आखिरी सांस तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, या वह इंसान जो पैसों के लिए अपने ही जैसे इंसानों और जानवरों का सौदा कर देता है। यही विचार फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है।
 
हालांकि कई बार निर्देशक की महत्वाकांक्षा फिल्म पर भारी भी पड़ती है। पशु तस्करी, बाल मजदूरी, अंग तस्करी, पारिवारिक रिश्ते, दोस्ती, महाभारत के प्रतीक और सामाजिक संदेश, इतने सारे विषय एक साथ समेटने की कोशिश में कहानी कुछ जगह बिखरती हुई महसूस होती है। अगर फिल्म सिर्फ इंसान और कुत्ते के रिश्ते पर थोड़ा ज्यादा केंद्रित रहती तो उसका भावनात्मक प्रभाव शायद और गहरा होता।
 
तकनीकी रूप से फिल्म बेहद प्रभावशाली है। सिनेमैटोग्राफी सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि माहौल भी रचती है। खास तौर पर कुत्ते के नजरिए से फिल्माए गए दृश्य दर्शकों को कहानी के भीतर खींच लेते हैं और चेज सीक्वेंस को नया आयाम देते हैं।
 
बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनाओं और सस्पेंस दोनों को मजबूती देता है। हालांकि गाने उतनी देर तक याद नहीं रहते और फिल्म खत्म होने के बाद उनका कोई खास प्रभाव नहीं बचता।
 
माही राय पूरी फिल्म की भावनात्मक धुरी हैं। उनकी मासूमियत, जिद और अपने डॉग के लिए तड़प पूरी तरह विश्वसनीय लगती है। पहली ही फिल्म में उन्होंने ऐसा आत्मविश्वास दिखाया है, जो भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है।
 
पंकज त्रिपाठी हमेशा की तरह सहज हैं, लेकिन उनका किरदार जितना प्रभाव छोड़ सकता था, पटकथा उसे उतनी जगह नहीं देती। पवन मल्होत्रा अपनी एंट्री के साथ कहानी में नई ऊर्जा लेकर आते हैं। राजेश कुमार, विजय मिश्रा और गीता अग्रवाल अपने-अपने हिस्से का काम ईमानदारी से निभाते हैं।
 
लेकिन फिल्म का असली स्टार कोई इंसानी कलाकार नहीं, बल्कि ऑस्कर और मोमो हैं। दोनों डॉग्स का प्रशिक्षण और कैमरे के सामने उनकी सहजता कमाल की है। कई दृश्यों में उनके चेहरे के भाव शब्दों से ज्यादा असर छोड़ते हैं। शायद यही वजह है कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले इन्हीं दोनों की याद आती है।
 
'ओह माय डॉग' की सबसे बड़ी दुश्मन इसकी लंबाई है। पहले हिस्से में कहानी अच्छी गति से आगे बढ़ती है, लेकिन इंटरवल के बाद कई दृश्य दोहराव का शिकार हो जाते हैं। चेज सीक्वेंस जरूरत से ज्यादा लंबे हैं और कुछ भावनात्मक दृश्य भी अपेक्षा से अधिक खिंचते हैं। अगर एडिटिंग टेबल पर 20-25 मिनट कम किए जाते तो फिल्म कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन सकती थी।
 
फिल्म की दूसरी कमजोरी इसकी पटकथा है। कई घटनाएं सुविधाजनक तरीके से घटती हैं और पुलिस जांच कई जगह सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम बनकर रह जाती है। कुछ किरदारों की पृष्ठभूमि अधूरी लगती है, जिससे उनके फैसलों का असर पूरी तरह नहीं बन पाता।
 
महाभारत के संदर्भ रोचक जरूर हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पूरी तरह स्वाभाविक नहीं लगता। कई बार ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कहानी में गहराई देने के लिए जोड़ा गया है, जबकि उनके बिना भी फिल्म अपना संदेश उतनी ही मजबूती से कह सकती थी।
 
विरोधी किरदारों को भी और मजबूत बनाया जा सकता था। पशु तस्करी और अंग तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के पीछे काम करने वाले नेटवर्क की भयावहता को फिल्म छूती तो है, लेकिन पूरी तरह खोलकर सामने नहीं रखती। अगर इस हिस्से पर थोड़ा और काम होता तो थ्रिल का स्तर और ऊपर जा सकता था।
 
'ओह माय डॉग' सिर्फ एक कुत्ते और उसके मालिक की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जहां इंसान का लालच लगातार बढ़ रहा है और इंसानियत सिकुड़ती जा रही है। ऐसे समय में फिल्म यह याद दिलाती है कि वफादारी, प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा सबक अक्सर वही जीव सिखाते हैं, जिन्हें हम "बेजुबान" कहते हैं।
 
कमियां हैं, लंबाई, कुछ ढीली एडिटिंग, पटकथा की भटकन और कुछ गैर-जरूरी प्रतीकात्मक दृश्य। लेकिन फिल्म की ईमानदार नीयत, भावनात्मक ताकत और दोनों डॉग्स की शानदार परफॉर्मेंस इन कमजोरियों पर काफी हद तक भारी पड़ती है। अगर आपके घर में कभी कोई पालतू जानवर रहा है, तो आप इस मूवी को ज्यादा पसंद करेंगे। 
 
 
  • OH MY DOG (2026)
  • निर्देशक: अमित राय 
  • गीतकार: गुरु ठाकुर, अखिल तिवारी 
  • संगीतकार: अमन पंत  
  • कलाकार: माही राज, पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, ऑस्कर, मोमो 
  • रेटिंग : 2.5/5 
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रकुल प्रीत सिंह का बोल्ड अंदाज, थाई-हाई स्लिट गाउन में ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

'आवारापन 2' में खूंखार विलेन का रोल निभा रहे पूरन गब्बी का इस फेमस एक्ट्रेस संग है खास रिश्ता

'आवारापन 2' में खूंखार विलेन का रोल निभा रहे पूरन गब्बी का इस फेमस एक्ट्रेस संग है खास रिश्ताबॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जितना इमरान हाशमी छाए रहे उतना ही फिल्म के विलेन को भी स्पेस मिला है।

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिली

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिलीफिल्म 'ओह माय डॉग' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रोक दीं। रेड कार्पेट पर पैपराजी को पोज दे रहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन पर फिल्म का चार पैरों वाला मुख्य कलाकार (डॉग स्टार) अचानक बेकाबू होकर झपट पड़ा।

यश राज फिल्म्स पहली बार बनाएगा हॉरर फिल्म, वरुण धवन निभाएंगे लीड रोल

यश राज फिल्म्स पहली बार बनाएगा हॉरर फिल्म, वरुण धवन निभाएंगे लीड रोलयश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रखने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेता वरुण धवन मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि निर्देशन और पटकथा की जिम्मेदारी 'रॉकेट बॉयज़' से चर्चित अभय पन्नू संभालेंगे। फिल्म की शूटिंग इस वर्ष के अंत में शुरू होने की योजना है और इसे वर्ष 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा।

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पताल

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पतालबॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बीजेपी के केंद्रीय समिति सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनके दाहिने हाथ की एक माइनर सर्जरी की है।

51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'

51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'बॉलीवुड में शादी और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर कलाकारों पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन आज के दौर में सिनेमा जगत के कई बड़े सितारे बिना किसी झिझक के अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। सलमान खान, तबू और सुष्मिता सेन जैसी हस्तियों के बाद अब 'गदर' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी अपने सिंगल स्टेटस पर ऐसी बात कही है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।