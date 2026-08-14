Batwara 1947 रिव्यू: जब धर्म और सरहद से बड़ी हो जाती है इंसानियत

सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी ने घायल, दामिनी और घातक जैसी जोरदार फिल्में दी हैं। बतौर अभिनेता सनी का एक अलग ही अंदाज इन फिल्मों में नजर आया है और बतौर निर्देशक राजकुमार ने अपना श्रेष्ठ तभी दिया है जब उनकी फिल्म में सनी देओल हीरो रहे हैं। 30 साल बाद यह जोड़ी ‘बंटवारा 1947’ लेकर आई है जिसे आमिर खान जैसे सितारे ने प्रोड्यूस किया है। यह मूवी असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई से प्रेरित है।

विभाजन पर फिल्म बनाना आसान नहीं है। यह सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, करोड़ों लोगों की निजी त्रासदी है। लाखों घर उजड़े, परिवार बिछड़े और इंसान अपनी पहचान बचाने के लिए एक सरहद से दूसरी सरहद तक पहुंचा। ऐसे विषय पर बनी ‘बंटवारा 1947’ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विभाजन की पूरी तस्वीर दिखाने के बजाय एक हवेली के भीतर छिपी इंसानी कहानी तलाशती है। लेकिन विडंबना यह है कि फिल्म की सोच जितनी बड़ी है, उसकी पटकथा उतनी बड़ी नहीं बन पाती।

फिल्म लाहौर की एक हवेली से शुरू होती है। विभाजन के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचे सिकंदर मिर्जा (सनी देओल), उनकी पत्नी हमीदा (प्रीति जिंटा) और बेटी को रहने के लिए एक मकान मिलता है। लेकिन मकान पर पहले से एक बुजुर्ग हिंदू महिला माई (शबाना आजमी) का कब्जा है। माई के लिए यह कोई सामान्य मकान नहीं है। यही उसका घर है, यही उसकी जिंदगी है और यहीं उसकी सारी यादें दफन हैं। वह लाहौर छोड़ने को तैयार नहीं है।

सिकंदर और हमीदा के सामने व्यावहारिक समस्या है, उन्हें घर चाहिए और माई घर छोड़ने को तैयार नहीं। शुरुआत में वे माई को किसी तरह वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। यहीं से फिल्म एक बेहद दिलचस्प मानवीय रिश्ते की नींव रखती है। जिसे पहले परिवार बोझ समझता है, वही धीरे-धीरे घर का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है।

लेकिन ‘बंटवारा 1947’ सिर्फ माई और सिकंदर की कहानी नहीं रहती। विभाजन का जहर सिकंदर के परिवार के भीतर भी दाखिल हो चुका है। उसका बेटा जावेद (करण देओल) हिंदुस्तान में हुई हिंसा देख चुका है। उसके भीतर गुस्सा है, दुख है और इसी दुख से पैदा हुई साम्प्रदायिक कटुता भी है। दूसरी तरफ याकूब (अभिमन्युक सिंह) जैसे लोग इस गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरह माई की हवेली धीरे-धीरे एक घर से बढ़कर उस समय के हिंदू-मुस्लिम तनाव का प्रतीक बन जाती है।

यहीं फिल्म का मूल विचार मजबूत है। जिस दौर में लोग धर्म देखकर तय कर रहे थे कि कौन अपना है और कौन पराया, फिल्म पूछती है कि क्या इंसानियत को भी धर्म की जरूरत होती है?

लेकिन यहीं से पटकथा की कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। सिकंदर का चरित्र शुरुआत में माई के प्रति जिस तरह का व्यवहार करता है, वह कई बार असहज करता है। उसका माई को घर से निकालने की कोशिश करना कहानी के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन जिस तरह इसे लिखा गया है, उससे दर्शक का जुड़ाव सिकंदर से कमजोर पड़ता है। खासकर तब, जब बाद में वही किरदार इंसानियत की मिसाल बनकर सामने आता है। उसके भीतर बदलाव आता जरूर है, लेकिन पटकथा उस बदलाव को हर जगह पर्याप्त गहराई नहीं देती। फिर, सनी देओल को ऐसे करते देखना आसान नहीं है क्योंकि उनकी छवि हमेशा से एक ईमानदार और सच के साथ खड़े रहने वाले हीरो की रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिकंदर को माई के दर्द को समझने में इतना समय क्यों लगता है? वह खुद विस्थापित होकर पाकिस्तान पहुंचा है। उसने अपना घर छोड़ा है। उसके अपने परिवार के लोग हिंसा का शिकार हुए हैं। फिर माई के अपने घर से जुड़े भावनात्मक रिश्ते को समझना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों है? यही विरोधाभास फिल्म के चरित्र-निर्माण में खटकता है।

कुछ घटनाओं का लॉजिक भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। माई के परिवार के साथ हुई त्रासदी की जानकारी उससे छिपाई जाती है, जबकि फिल्म में मौजूद कुछ पात्रों के व्यवहार को देखते हुए यह सवाल उठता है कि वे सच बताने से क्यों बचते रहे। इसी तरह जावेद की मानसिक स्थिति और हमीदा की भावनात्मक प्रतिक्रिया को कुछ जगह और विस्तार चाहिए था। विभाजन की इतनी ताजा त्रासदी के बीच कुछ किरदार अपेक्षाकृत सामान्य नजर आते हैं, जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगता। यानी फिल्म के पास घटनाएं बहुत हैं, लेकिन हर घटना के भावनात्मक असर को बराबर गहराई नहीं मिल पाती।

सनी देओल की कास्टिंग अपने आप में फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू है। जिस अभिनेता की सिनेमाई पहचान ‘गदर’ जैसी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान-विरोधी तेवर और जबरदस्त राष्ट्रवादी संवादों से बनी है, वही यहां एक मुस्लिम परिवार के मुखिया सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहा है।

सनी ने इस चुनौती को समझा है। वे शुरुआत में कठोर हैं, कई जगह स्वार्थी दिखाई देते हैं और बाद में धीरे-धीरे बदलते हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय प्रभावी है। खास बात यह है कि उन्होंने हर दृश्य को अपनी स्टार इमेज से दबाने की कोशिश नहीं की।

हालांकि उनके प्रशंसकों को एक शिकायत जरूर हो सकती है कि फिल्म में सनी देओल वाला जोरदार एक्शन बहुत कम है। लेकिन इस फिल्म में शायद यही जरूरी था। यहां उनका सबसे बड़ा संघर्ष किसी दुश्मन से नहीं, अपने भीतर मौजूद पूर्वाग्रह से है।

अगर सनी देओल फिल्म का चेहरा हैं तो शबाना आजमी उसकी आत्मा हैं। माई का किरदार बेहद मुश्किल है। वह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जिसका घर उसकी आंखों के सामने देश की सीमा के दूसरी तरफ चला गया। वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसके लिए लाहौर कोई देश नहीं, उसकी जिंदगी है।

शबाना आजमी इस दर्द को चीखकर नहीं, खामोशी से व्यक्त करती हैं। उनकी आंखों में बेटे के लौटने की उम्मीद, घर से जुड़ाव और धीरे-धीरे सामने आती सच्चाई का दर्द दिखाई देता है। यही वजह है कि फिल्म के सबसे भावुक क्षणों में दर्शक कहानी से ज्यादा माई से जुड़ता है।

प्रीति जिंटा हमीदा के किरदार में स्वाभाविक हैं। उनके चरित्र में जो बदलाव आता है, उसे उन्होंने बिना अतिनाटकीयता के निभाया है। करण देओल को सीमित अवसर मिले हैं। उनके किरदार का गुस्सा और भीतर जमा दर्द महत्वपूर्ण है, हालांकि पटकथा इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती।

अभिमन्युी सिंह याकूब के रूप में ठीक हैं, लेकिन उनका किरदार कुछ जगह पारंपरिक फिल्मी खलनायक में बदल जाता है। अली फजल शायर की भूमिका में सहज हैं लेकिन उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो फिल्म को फायदा होता।

राजकुमार संतोषी का निर्देशन फिल्म की बड़ी ताकत है। पटकथा जहां कई बार लड़खड़ाती है, वहां संतोषी का अनुभव फिल्म को संभाल लेता है। वह दौर का माहौल रचते हैं और कई दृश्यों में भावनात्मक असर पैदा करते हैं। शरणार्थियों के ट्रेन पर सवार होने वाले दृश्य प्रभावशाली हैं। इसी तरह सिकंदर का अपनी बेटी की बीमारी के बीच घर के लिए परेशान होना भी उसके विस्थापन की बेचैनी को सामने लाता है।

लेकिन संतोषी हर जगह पटकथा की कमजोरियों को नहीं छिपा पाते। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि जो बात कैमरे को दिखानी चाहिए थी, उसे संवादों से समझाया जा रहा है। विभाजन की हिंसा जैसी चीजों में सिर्फ संवाद काफी नहीं होते; दर्शक को उस भयावहता को महसूस भी कराना पड़ता है।

फिल्म के संवाद कई जगह प्रभावी हैं। उनमें साहित्यिक वजन है और कुछ बातें सीधे दर्शक तक पहुंचती हैं। लेकिन इतनी गंभीर कहानी के बावजूद फिल्म में और ज्यादा ऐसे संवाद होने चाहिए थे जिन्हें दर्शक सिनेमाघर से बाहर निकलने के बाद भी याद रखे।

संतोष सिवन की सिनेमैटोग्राफी फिल्म की खूबसूरती बढ़ाती है। लेकिन सेट डिजाइन आंखों को खटकती है। ए.आर. रहमान का संगीत कहानी के अनुरूप है, लेकिन संगीत फिल्म का प्रमुख आकर्षण नहीं बन पाता। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह प्रभावी है, मगर कुछ भावनात्मक दृश्यों में इससे और ज्यादा ताकत की उम्मीद थी।

फिल्म का सबसे बड़ा भावनात्मक हथियार उसका अंतिम हिस्सा है। माई की अंतिम विदाई वाला दृश्य फिल्म को अचानक उस ऊंचाई पर ले जाता है, जिसकी उम्मीद पूरी फिल्म से की जाती है। वहां कोई बड़ा भाषण जरूरी नहीं रह जाता। एक हिंदू महिला को मुस्लिम परिवार द्वारा सम्मान के साथ विदा किया जाना ही सब कुछ कह देता है। वह दृश्य बताता है कि विभाजन ने जमीन बांटी थी, लेकिन हर इंसान का दिल नहीं बांट पाया था। यही फिल्म का सबसे सुंदर विचार है।

‘बंटवारा 1947’ एक ऐसी फिल्म है जिसकी नीयत बड़ी है, कलाकार अच्छे हैं और निर्देशन कई जगह शानदार है, लेकिन पटकथा उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचती जिस ऊंचाई का दावा इसका विषय करता है।

फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह विभाजन को सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम संघर्ष की तरह नहीं देखती। वह नफरत के पीछे छिपे स्वार्थ और उससे ऊपर उठती इंसानियत को सामने लाती है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि कई महत्वपूर्ण चरित्रों और घटनाओं को जितनी गहराई चाहिए थी, वह नहीं मिलती।

यह फिल्म हर दर्शक के लिए नहीं है। सनी देओल के एक्शन के दीवाने दर्शकों को यहां वह सनी नहीं मिलेगा जिसकी वे उम्मीद लेकर आएंगे। युवा दर्शकों को भी इसकी कहानी कुछ धीमी और पुरानी शैली की लग सकती है।