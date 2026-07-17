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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (13:33 IST)

The Odyssey Review: युद्ध से लौटते योद्धा की नहीं, खुद तक लौटते इंसान की कहानी

The Odyssey Review: युद्ध से लौटते योद्धा की नहीं, खुद तक लौटते इंसान की कहानी
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (13:39 IST)
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कुछ फिल्में मनोरंजन करती हैं, कुछ हैरान करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके भीतर चलती रहती हैं। क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' इसी तीसरी श्रेणी की फिल्म है। पहली नजर में यह ट्रोजन युद्ध के बाद अपने राज्य लौटने की कोशिश कर रहे राजा ओडीसियस की साहसिक यात्रा लगती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि नोलन की दिलचस्पी समुद्र, राक्षसों और देवताओं से कहीं ज्यादा उस इंसान में है, जो युद्ध जीतकर भी अपने भीतर हार चुका है।

यही वजह है कि 'द ओडिसी' को केवल होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य का फिल्मी रूपांतरण कहना इसके साथ न्याय नहीं होगा। यह युद्ध के बाद बची खामोशी, अपराधबोध, स्मृतियों और आत्म-स्वीकृति की कहानी है। नोलन प्राचीन कथा को आधुनिक संवेदनाओं से इस तरह जोड़ते हैं कि हजारों साल पुरानी कहानी भी आज के दौर की लगने लगती है।

कहानी ट्रोजन युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू होती है। इथाका का राजा ओडीसियस (मैट डेमन) अपने परिवार के पास लौटना चाहता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। समुद्र के भीषण तूफान, देवताओं का प्रकोप, साइक्लोप्स, रहस्यमयी जादूगरनी सर्सी और सायरन जैसी चुनौतियां उसके साहस के साथ-साथ उसकी मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा लेती हैं।

उधर इथाका में उसकी पत्नी पेनेलोप (ऐनी हैथवे) वर्षों से उसके लौटने की उम्मीद में राज्य संभाल रही है। महल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे वर लगातार दबाव बना रहे हैं, जबकि बेटा टेलीमेकस (टॉम हॉलैंड) अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। इन समानांतर घटनाओं से फिल्म केवल एक रोमांचक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि परिवार, प्रतीक्षा और जिम्मेदारी की कहानी भी बन जाती है।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी असली लड़ाई समुद्र में नहीं, बल्कि ओडीसियस के भीतर चल रही है। ट्रॉय में हुई तबाही उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके चेहरे की थकान, आंखों का पछतावा और हर पड़ाव पर लौटते युद्ध के दृश्य बताते हैं कि हर जीत वास्तव में जीत नहीं होती। नोलन युद्ध की वीरता का महिमामंडन नहीं करते, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक असर को केंद्र में रखते हैं।

The Odyssey Review: युद्ध से लौटते योद्धा की नहीं, खुद तक लौटते इंसान की कहानी

क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे दर्शकों पर भरोसा करते हैं। वे यह मानकर फिल्म नहीं बनाते कि सामने बैठा व्यक्ति हर बात को समझाए जाने का इंतजार कर रहा है। 'द ओडिसी' में भी यही आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वे समय को अपने तरीके से गढ़ते हैं। वर्तमान और अतीत लगातार एक-दूसरे से बात करते हैं। कई घटनाएं पहले दिखाई देती हैं और उनका अर्थ बाद में खुलता है। यही वजह है कि शुरुआती आधे घंटे में कुछ दर्शक कहानी को लेकर असमंजस में पड़ सकते हैं, लेकिन धैर्य रखने वालों के लिए यही बिखराव बाद में फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नोलन का सिनेमा हमेशा दर्शक की भागीदारी चाहता है। वे तैयार निष्कर्ष नहीं देते, बल्कि संकेत छोड़ते हैं। कई बार संवादों से ज्यादा कैमरा बोलता है।

फिल्म का मध्य भाग कुछ जगहों पर थोड़ा धीमा महसूस होता है। लगातार यात्राओं और कुछ घटनाओं का दोहराव इसकी रफ्तार को प्रभावित करती है। हालांकि क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए नोलन भावनात्मक और सिनेमाई दोनों स्तरों पर ऐसी पकड़ बना लेते हैं कि शुरुआती शिकायतें काफी हद तक पीछे छूट जाती हैं।

भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म का भावनात्मक पक्ष और भी रोचक हो सकता है। ओडीसियस का अपराधबोध कई जगह सम्राट अशोक की आत्मग्लानि की याद दिलाता है, जबकि अंतिम भाग रामायण की याद भी ताजा करता है। यह समानता कहानी को भारतीय दर्शकों के और करीब ले आती है।

आज के दौर में बड़े बजट की फिल्मों में शानदार विजुअल इफेक्ट्स और विशाल सेट नई बात नहीं रह गए हैं, लेकिन 'द ओडिसी' की खासियत यह है कि इसकी भव्यता कभी कहानी पर हावी नहीं होती। यहां हर बड़ा दृश्य भावनात्मक उद्देश्य के साथ आता है। समुद्र सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि ओडीसियस के भीतर उठ रहे तूफानों का प्रतीक बन जाता है। साइक्लोप्स की गुफा, सर्सी का संसार और सायरन का प्रसंग केवल दृश्य चमत्कार नहीं, बल्कि नायक के व्यक्तित्व की नई परतें खोलते हैं।

The Odyssey Review: युद्ध से लौटते योद्धा की नहीं, खुद तक लौटते इंसान की कहानी

पूरी फिल्म IMAX 70mm कैमरों पर शूट की गई है और यह बात लगभग हर फ्रेम में महसूस होती है। विशाल समुद्र, तूफान, युद्ध और प्राकृतिक दृश्यों को जिस पैमाने पर फिल्माया गया है, वह दर्शक को थिएटर की सीट से उठाकर सीधे उसी दुनिया में पहुंचा देता है। कई दृश्यों में ऐसा महसूस होता है मानो दर्शक खुद जहाज पर खड़ा हो और सामने उठती लहरों का सामना कर रहा हो।

सिनेमैटोग्राफर होयटे वैन होयटेमा एक बार फिर साबित करते हैं कि वे दुनिया के बेहतरीन कैमरा कलाकारों में क्यों गिने जाते हैं। वहीं लुडविग गोरान्सन का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की भावनात्मक ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। कई जगह संगीत संवादों से ज्यादा असर छोड़ता है और कहानी के साथ सहजता से बहता है।

अभिनय की बात करें तो मैट डेमन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। उन्होंने ओडीसियस को किसी अजेय नायक की तरह नहीं, बल्कि भीतर से टूटे हुए इंसान की तरह निभाया है। कई दृश्यों में बिना संवाद बोले केवल आंखों और चेहरे के भावों से वे पूरे किरदार की मनःस्थिति व्यक्त कर देते हैं।

ऐनी हैथवे का अभिनय संयमित और प्रभावशाली है। उनका पेनेलोप केवल इंतजार करती पत्नी नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और गरिमा का प्रतीक बनकर सामने आता है। टॉम हॉलैंड भी सुखद आश्चर्य देते हैं। सुपरहीरो वाली छवि से अलग यहां उनका अभिनय कहीं अधिक परिपक्व नजर आता है। रॉबर्ट पैटिनसन अपने सीमित लेकिन प्रभावशाली स्क्रीन टाइम में याद रह जाते हैं।

होमर के हजारों वर्ष पुराने महाकाव्य को आधुनिक दर्शकों तक उसकी आत्मा के साथ पहुंचाना आसान काम नहीं था। क्रिस्टोफर नोलन इस चुनौती में काफी हद तक सफल साबित होते हैं। 'द ओडिसी' सिर्फ एक भव्य पौराणिक फिल्म नहीं, बल्कि युद्ध के बाद बची हुई खामोशी, अपराधबोध और आत्म-स्वीकृति की गहरी कहानी है। यह घर लौटने की यात्रा जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुद तक लौटने की यात्रा है।

'द ओडिसी' हर दर्शक के लिए नहीं बनी है। यह उन लोगों के लिए है जो कहानी के भीतर छिपे अर्थ तलाशना पसंद करते हैं, जो किरदारों के फैसलों पर सोचते हैं और जो मानते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचारों का भी माध्यम हो सकता है।
 
  • THE ODYSSEY (2026)
  • निर्देशक: क्रिस्टोफर नोलन
  • संगीतकार: लुडविग गोरान्सन
  • कलाकार: मैट डेमन, ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन, चार्लीज थेरॉन, ज़ेंडाया
  • सेंसर सर्टिफिकेट: ए (केवल वयस्कों के लिए) * 2 घंटे 55 मिनट
  • रेटिंग : 4/5
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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