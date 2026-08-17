कभी 250 रुपये मिली थी पहली फीस, फिर ‘दयाबेन’ बनकर घर-घर में छाईं दिशा वकानी

भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो समय के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक आइकॉनिक किरदार है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन का। अपनी अनूठी बोलचाल, बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग और बात-बात पर 'हे मां माताजी' कहकर गरबा करने के अंदाज से दयाबेन ने घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई। इस यादगार किरदार को जीवंत करने वाली बेहतरीन अभिनेत्री हैं दिशा वकानी।

17 अगस्त को जन्मी दिशा वकानी के जन्मदिन पर फैंस हमेशा उनकी पुरानी यादों और शो में वापसी की उम्मीदों को ताजा करते हैं। हालांकि, जिस मुकाम और लोकप्रियता पर आज दिशा वकानी खड़ी हैं, वहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें अपने शुरुआती दौर में काफी संघर्ष, बी-ग्रेड फिल्मों में काम और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।

रंगमंच से करियर की शुरुआत और पहली कमाई

दिशा वकानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में एक गुजराती परिवार में हुआ था। अभिनय के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजराती थिएटर से एक स्टेज आर्टिस्ट के रूप में एक्टिंग करियर की शुरुआत की। एक इंटरव्यू के दौरान दिशा ने खुलासा किया था कि रंगमंच पर काम करने के दौरान उन्हें अपना पहला नाटक करने पर पहली कमाई के रूप में केवल 250 रुपये मिले थे। उन्होंने वह पैसे भावुक होकर अपने पिता के हाथों में सौंप दिए थे।

बी-ग्रेड फिल्मों और बोल्ड किरदारों में काम

रंगमंच के बाद जब दिशा वकानी ने मुंबई की ग्लैमरस इंडस्ट्री में पहचान बनाने का फैसला किया, तो राह बेहद कठिन थी। शुरुआती दिनों में काम और अच्छे प्रोजेक्ट न मिलने के कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए बी-ग्रेड फिल्मों का रुख करना पड़ा। साल 1997 में आई बी-ग्रेड फिल्म 'कमसिन: द अनटच्ड' में उन्होंने काम किया, जिसमें उन्हें कुछ बोल्ड सीन्स भी देने पड़े थे।

दिशा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बिना किसी झिझक के स्वीकार किया था कि इंडस्ट्री के शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्हें कई धोखेबाजों का सामना करना पड़ा और कई बार काम करने के बाद भी फीस नहीं मिली। हालांकि, उन्होंने इन सभी अनुभवों को अपनी सीख माना और आगे बढ़ती रहीं।

टीवी पर बड़ी पहचान मिलने से पहले दिशा वकानी ने कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में सह-कलाकार के तौर पर छोटी भूमिकाएं भी निभाईं। 2002 में रिलीज 'देवदास' में उन्होंने साखी का छोटा सा रोल किया था। इसके अलावा वह मंगल पांडे: द राइजिंग, जोधा अकबर, लव स्टोरी 2050 और C Kkompany जैसी फिल्मों में भी दिखाई दीं।

साल 2008 में असित कुमार मोदी का कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शुरू हुआ, जिसने दिशा वकानी की किस्मत का पासा पूरी तरह पलट दिया। 'दया जेठालाल गड़ा' के रूप में दिशा का चयन टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी अनूठी संवाद शैली, गरबा डांस और जेठालाल (दिलीप जोशी) के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रातों-रात दिशा छोटे पर्दे की सबसे चर्चित और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बन गईं।

प्रति एपिसोड फीस और मासिक कमाई

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लगातार हिट होने के साथ दिशा वकानी की स्टार वैल्यू भी चरम पर पहुंच गई। बताया जाता है कि शो छोड़ने से पहले वे प्रति एपिसोड लगभग 1.5 लाख रुपये फीस चार्ज करती थीं। इस हिसाब से एक महीने में उनकी कमाई करीब 20 लाख के आसपास पहुंच जाती थी।

2017 से शो से दूरी और वापसी की राह

नवंबर 2015 में दिशा वकानी ने मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर पाडिया से शादी की। इसके बाद साल 2017 में अपनी पहली बच्ची के जन्म के समय उन्होंने शो से 'मैटरनिटी ब्रेक' लिया था। इसके बाद 2022 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे (बेटे) का स्वागत किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी कारणों के चलते वे 2017 के बाद से शो में वापस नहीं लौटीं।