कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर बनने वाले हैं माता-पिता, खास अंदाज में सुनाई गुड न्यूज

कियारा-सिद्धार्थ फिर बनेंगे पेरेंट्स!

बॉलीवुड के पसंदीदा कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर एक बार फिर खुशियों की दस्तक होने वाली है। दोनों ने बुधवार को एक खास पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया। इस खबर के सामने आते ही कपल के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के बाद अब अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है।

कपल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कई हाथ एक-दूसरे से जुड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उनकी बेटी के नन्हे हाथों में छोटी-छोटी जुराबें भी दिखाई दे रही हैं। इस प्यारी तस्वीर के साथ कियारा और सिद्धार्थ ने लिखा, "Blessed once again with the greatest gift of all. Our hearts are so full of love and gratitude." यानी वे एक बार फिर जिंदगी के सबसे बड़े तोहफे से धन्य महसूस कर रहे हैं और उनका दिल प्यार व आभार से भरा हुआ है।

कपल की इस पोस्ट पर बॉलीवुड से भी खूब प्यार बरसा। करण जौहर और अथिया शेट्टी ने कमेंट सेक्शन में लव इमोजी के जरिए अपनी खुशी जाहिर की।

दिलचस्प बात यह है कि कियारा और सिद्धार्थ की पैरेंटहुड जर्नी में छोटी-छोटी जुराबों वाली तस्वीर का एक खास कनेक्शन रहा है। पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा से लेकर बेटी का नाम बताने तक, कपल ने इसी तरह की तस्वीर के जरिए अपनी निजी खुशियां फैंस के साथ साझा की थीं। अब दूसरी प्रेग्नेंसी के ऐलान में भी नन्ही जुराबों की मौजूदगी ने उस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ा दिया है।

कियारा और सिद्धार्थ ने 15 जुलाई, 2025 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। कियारा की डिलीवरी अगस्त में होने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी बेटी समय से पहले दुनिया में आ गई। डिलीवरी के लिए कियारा को मुंबई के गिरगांव इलाके स्थित एचएन रिलायंस अस्पताल ले जाया गया था। बाद में कपल ने अपनी बेटी का नाम सारायाह मल्होत्रा रखा।

कियारा ने पिछले साल मेट गाला में भी अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया था। इस खास मौके पर वह गौरव गुप्ता के डिजाइन किए हुए शानदार आउटफिट में नजर आई थीं।

कियारा और सिद्धार्थ की लव स्टोरी भी उनकी फिल्मों की तरह ही दिलचस्प रही है। दोनों की नजदीकियां फिल्म 'शेरशाह' की शूटिंग के दौरान बढ़ी थीं। साल 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था। हालांकि शूटिंग के दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को काफी हद तक लोगों की नजरों से दूर रखा।

इसके बाद 7 फरवरी, 2023 को दोनों ने राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी कर ली। उनकी शादी बेहद खूबसूरत और निजी समारोह के रूप में हुई थी।

कियारा ने 'कॉफी विद करण' सीजन 8 में अपनी लव स्टोरी का एक खास किस्सा भी साझा किया था। उन्होंने बताया था कि सिद्धार्थ ने उन्हें इटली के रोम में प्रपोज किया था। उस वक्त कियारा के माता-पिता वहां मौजूद नहीं थे और यह उनके और सिद्धार्थ के परिवारों के साथ पहली फैमिली हॉलिडे थी।

कियारा ने प्रपोजल के उस पल को याद करते हुए बताया था कि वह काफी भावुक हो गई थीं। लेकिन सिद्धार्थ ने जैसे ही 'शेरशाह' के डायलॉग बोलते हुए उन्हें प्रपोज किया, वह हंस पड़ी थीं। सिद्धार्थ ने फिल्म के अंदाज में कहा था, "Dilli ka seedha saadha launda hoon", यानी वह दिल्ली का सीधा-सादा लड़का है।

अब शादी के तीन साल बाद कियारा और सिद्धार्थ एक बार फिर अपनी जिंदगी के बेहद खास दौर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के आने की खबर ने उनकी निजी जिंदगी में एक और खूबसूरत अध्याय जोड़ दिया है।