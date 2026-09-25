  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. the vvaan review sidharth malhotra tamannaah Bhatia movie review
Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Modified: Friday, 25 September 2026 (12:59 IST)

द वन रिव्यू: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में लोककथा, अंधविश्वास और हॉरर के नाम पर कन्फ्यूजन का जंगल

द वन रिव्यू: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में लोककथा, अंधविश्वास और हॉरर के नाम पर कन्फ्यूजन का जंगल
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (13:06 IST)
google-news
द वन रिव्यू: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में लोककथा, अंधविश्वास और हॉरर के नाम पर कन्फ्यूजन का जंगल

फिल्म का नाम ‘द वन’ है, लेकिन समस्या यह है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो दर्शक को बांधकर रख सके। ‘कांतारा’ और ‘तुम्बाड’ की लोककथा वाली दुनिया से प्रेरणा लेने की कोशिश करती यह फिल्म कहानी, पटकथा और निर्देशन, तीनों मोर्चों पर बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार, सुपरनैचुरल कहानी और बड़ा सेटअप होने के बावजूद ‘द वन’ डराती नहीं, हंसाती नहीं और रोमांचित भी नहीं करती बल्कि लगातार दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेती है।
 
‘कांतारा’ और ‘तुम्बाड’ जैसी फिल्मों ने दिखाया कि स्थानीय लोककथाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों और सुपरनैचुरल तत्वों को अगर मजबूत कहानी और वातावरण के साथ पेश किया जाए तो भारतीय दर्शक उसे बेहद पसंद कर सकते हैं। ‘द वन’ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है।
 
लेकिन सिर्फ लोककथा, देवी, जंगल और रहस्यमयी शक्तियों को एक साथ रख देने से ‘कांतारा’ या ‘तुम्बाड’ जैसा सिनेमा नहीं बन जाता। ‘द वन’ देखते हुए कई बार लगता है कि आप सिनेमाघर में फिल्म नहीं, किसी पुराने टीवी धारावाहिक का बेहद लंबा और एपिसोड देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सेट बड़ा है और स्टार बड़ा है।
 
फिल्म की कहानी सातवीं शताब्दी से शुरू होकर आज के दौर तक पहुंचती है। कहानी का केंद्र एक वन है और फिल्म शुरू से ही इस वन को रहस्य और भय की जमीन बनाने की कोशिश करती है। दर्शकों को बार-बार बेहद लाउड तरीके से बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद वन में जाना वर्जित है। यह बात इतनी बार दोहराई जाती है कि लगता है अब कोई बड़ा रहस्य खुलेगा या डरावना दृश्य सामने आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
 
देवांचल के ग्रामीण इस बात से कांपते रहते हैं, मगर उनकी घबराहट दर्शकों तक पहुंचती ही नहीं। जब पात्र डर रहा हो और दर्शक नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि माहौल बनाने में कहीं गंभीर चूक हुई है।
 
मुंबई में रहने वाला ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) अपनी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के साथ छठ पूजा के लिए गांव लौटता है। वहां उसका भाई शशि (अनूप सोनी) और भाभी सुशीला (श्वेता तिवारी) रहते हैं। ऋषि आधुनिक सोच वाला है, जबकि उसके भाई-भाभी लोक परंपराओं और अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। यहीं से फिल्म अपने कई ट्रैक खोल देती है।
 
एक भू-माफिया है, जो जंगल के बीच से रास्ता बनाकर पैसा कमाना चाहता है। एक अदृश्य शक्ति है। देवी की कहानी है। देवर-भाभी के बीच जायदाद का विवाद है। छठ मैया का त्योहार है। फिर पुनर्जन्म, बुरी शक्तियां और अच्छाई-बुराई की लड़ाई भी कहानी में दाखिल हो जाती है। सुनने में यह सब काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन पर्दे पर इनका मेल इतना लचर है कि कहानी कम और जोड़तोड़ ज्यादा दिखाई देती है।
 
फिल्म में विषयों की कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें एक मजबूत कहानी में पिरोने की। भू-माफिया का ट्रैक अपनी जगह है, पारिवारिक विवाद अपनी जगह, देवी और अदृश्य शक्ति अपनी जगह और लोक आस्था अपनी जगह। लेकिन फिल्म इनमें से किसी भी हिस्से को पर्याप्त गहराई नहीं देती।
 
नतीजा यह होता है कि दर्शक लगातार कहानी को समझने की कोशिश करता रहता है, जबकि फिल्म उसे समझाने के बजाय नए सवाल खड़े करती रहती है।
 
देवी कौन है? अदृश्य शक्ति क्या है? कौन सही है और कौन गलत? कौन-सा किरदार किसके साथ है? इन सवालों के जवाब कहानी को रहस्यमय बनाने के बजाय और उलझा देते हैं।
 
अगर कहानी कमजोर हो तो अच्छी पटकथा उसे संभाल सकती है। ‘द वन’ में समस्या यह है कि पटकथा भी कहानी को संभालने के बजाय उसकी कमजोरियों को और उजागर करती है।
 
किरदार कब और क्यों अपना रंग बदल लेते हैं, इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखता। देवी और शैतानी ताकतों का पूरा खेल रहस्य पैदा करने के बजाय कंफ्यूजन पैदा करता है।
 
सबसे बड़ी समस्या फिल्म की टाइमलाइन है। घटनाक्रम कुछ दिनों का है, लेकिन उसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कहानी कई महीनों से चल रही हो। घटनाओं के बीच समय का अंतर और किरदारों के व्यवहार में बदलाव एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। चार दिन की कहानी चार महीने जैसी लगने लगे तो दर्शक का कहानी से भावनात्मक रिश्ता टूटना तय है।
 
फिल्म में ‘क्या हो रहा है?’ और ‘क्यों हो रहा है?’ जैसे सवाल लगातार सिर उठाते हैं। अफसोस कि लेखकों ने इनका जवाब देने के बजाय अपनी सुविधा से कहानी आगे बढ़ाना ज्यादा आसान समझा।
 
गंभीर कहानी जब दर्शक को नहीं बांध पाती तो फिल्म कॉमेडी का सहारा लेती है। ‘द वन’ में मनीष पॉल और ‘चुड़ैल’ से जुड़े कॉमेडी दृश्य इसी उम्मीद पर रखे गए हैं। लेकिन यहां भी मामला नहीं बनता।
 
जिन दृश्यों पर हंसी आनी चाहिए, वे हंसी नहीं लाते। कॉमेडी कहानी की गति को बेहतर करने के बजाय और ज्यादा असहज बनाती है।
 
फिल्म का टोन भी लगातार बदलता रहता है। कभी हॉरर, कभी लोककथा, कभी पारिवारिक ड्रामा और कभी कॉमेडी। इन सबके बीच फिल्म अपनी पहचान ही खो देती है।
 
दीपक कुमार मिश्रा का निर्देशन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक है। उनके पास बड़ा सेटअप है, बड़ा स्टार है और कहानी के स्तर पर ऐसा विषय भी है जिसमें सिनेमाई संभावनाएं थीं। लेकिन पर्दे पर इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता।
 
फिल्म का ट्रीटमेंट कई जगह बरसों पुरानी बी-ग्रेड फिल्मों जैसा महसूस होता है। दृश्य बड़े हैं, लेकिन उनका असर छोटा है। घटनाएं होती हैं, लेकिन उनमें तनाव पैदा नहीं होता।
 
निर्देशन फिल्म की कहानी को संभालने के बजाय उसे और बिखरा हुआ बना देता है। यही वजह है कि फिल्म का बड़ा कैनवास भी दर्शक को प्रभावित नहीं करता।
 
सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार मटीरियल हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है और बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन ‘द वन’ उनकी स्क्रिप्ट चुनने की कमजोरी जरूर सामने लाती है। ऐसी फिल्म चुनना कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। 
 
तमन्ना भाटिया के हिस्से में भी बहुत कुछ नहीं आया है। ममता महत्वपूर्ण किरदार होने के बावजूद इतनी गहराई नहीं हासिल कर पाती कि अभिनेत्री को अपनी क्षमता दिखाने का पर्याप्त मौका मिले। मनीष पॉल की कॉमेडी फिल्म की समस्या बढ़ाती है, घटाती नहीं।
 
सुनील ग्रोवर विलेन के किरदार में जरूरत से ज्यादा ओवरएक्टिंग करते नजर आते हैं। उनका किरदार भी ठीक से लिखा नहीं गया है, इसलिए उनका खलनायक प्रभाव पैदा नहीं कर पाता। अनूप सोनी और श्वेता तिवारी अपेक्षाकृत बेहतर नजर आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहते हैं।
 
तकनीकी स्तर पर भी ‘द वन’ कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ती। फिल्म के सेट कई जगह इतने नकली लगते हैं कि कहानी की काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करने के बजाय दर्शक बार-बार सेट के नकलीपन महसूस करता है।
 
फिल्म को जिस तरह शूट किया गया है, उसमें भी टीवी सीरियल जैसी झलक दिखाई देती है। इतने बड़े पर्दे और बड़े स्टार के बावजूद विजुअल ट्रीटमेंट सिनेमाई भव्यता पैदा नहीं कर पाता।
 
एक्शन कमजोर है। गाने कहानी में कोई खास ऊर्जा नहीं भरते और तकनीकी पक्ष ऐसा कोई सहारा नहीं देता जिससे फिल्म की कमजोर पटकथा ढकी जा सके।
 
‘द वन’ आस्था, अंधविश्वास, लोक परंपरा, पुनर्जन्म और अच्छाई की बुराई पर जीत जैसी बातों को एक साथ लेकर चलती है। लेकिन इन विचारों को जिस तरह से कहानी में पिरोया गया है, वह बेहद बोदा और उलझा हुआ है।
 
‘द वन’ देखते हुए सबसे ज्यादा डर वन से नहीं, इस बात से लगता है कि फिल्म अभी और कितनी लंबी चलने वाली है। निश्चित रूप से साल की सबसे घटिया फिल्मों में से एक। 
 
  • THE VVAAN: FORCE OF THE FORREST (2026)
  • निर्देशक: दीपक कुमार मिश्रा
  • गीतकार: शब्बीर अहमद
  • संगीतकार: विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, तनिष्क बागची, सैम सी एस
  • कलाकार: सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी
  • सेंसर सर्टिफिकेट: यूए 16 प्लस * 2 घंटे 16 मिनट 25 सेकंड 
  • रेटिंग : 0.5/5
 
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कोमल रानी संग लालबागचा राजा पहुंचने पर मचा बवाल, गोविंदा ने दिया करारा जवाब

बी प्राक ने ‘इश्क का गुलाम’ में बयां किया दिल टूटने का दर्द, ‘प्रेम कीटाणु’ का नया गाना रिलीज

बी प्राक ने ‘इश्क का गुलाम’ में बयां किया दिल टूटने का दर्द, ‘प्रेम कीटाणु’ का नया गाना रिलीजप्यार और दिल टूटने का मौसम एक बार फिर लौट आया है और इसी एहसास को 'प्रेम कीटाणु' के नए गाने 'इश्क का गुलाम' में महसूस किया जा सकता है। यह गाना प्यार के उस पहलू को सामने लाता है, जिसमें भावनाओं के साथ खालीपन, दर्द और अधूरी यादें भी जुड़ी होती हैं।

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंग

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंगएक तरफ जहां बॉलीवुड में नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' (जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। हाल ही में इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है।

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्री

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्रीभारतीय सिनेमा और मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए 18-सदस्यीय बोर्ड के पुनर्गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अगले तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित इस नए पैनल में हिंदी सिनेमा के कई बड़े चेहरों के साथ-साथ क्षेत्रीय फिल्मों, थिएटर, संगीत, साहित्य और फिल्म समीक्षा जगत की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है।

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाईदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के प्रति अपना आभार और स्नेह व्यक्त किया है।

Drishyam 3 Cast Fees: 2 अक्टूबर के आखिरी खेल के लिए अजय देवगन ने ली भारी रकम, जानें तब्बू और श्रिया सरन को मिले कितने करोड़?

Drishyam 3 Cast Fees: 2 अक्टूबर के आखिरी खेल के लिए अजय देवगन ने ली भारी रकम, जानें तब्बू और श्रिया सरन को मिले कितने करोड़?2 अक्टूबर की तारीख और विजय सलगांवकर की चालाकी, हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित सस्पेंस का नाम है। 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बहुप्रतीक्षित तीसरे भाग के आते ही स्टार कास्ट की फीस को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजय देवगन ने जहां अपनी मुख्य भूमिका के लिए भारी-भरकम फीस वसूली है, वहीं तब्बू और श्रिया सरन को भी मोटी रकम मिली है।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।