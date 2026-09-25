द वन रिव्यू: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में लोककथा, अंधविश्वास और हॉरर के नाम पर कन्फ्यूजन का जंगल

द वन रिव्यू: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में लोककथा, अंधविश्वास और हॉरर के नाम पर कन्फ्यूजन का जंगल



फिल्म का नाम ‘द वन’ है, लेकिन समस्या यह है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो दर्शक को बांधकर रख सके। ‘कांतारा’ और ‘तुम्बाड’ की लोककथा वाली दुनिया से प्रेरणा लेने की कोशिश करती यह फिल्म कहानी, पटकथा और निर्देशन, तीनों मोर्चों पर बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार, सुपरनैचुरल कहानी और बड़ा सेटअप होने के बावजूद ‘द वन’ डराती नहीं, हंसाती नहीं और रोमांचित भी नहीं करती बल्कि लगातार दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेती है।

‘कांतारा’ और ‘तुम्बाड’ जैसी फिल्मों ने दिखाया कि स्थानीय लोककथाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों और सुपरनैचुरल तत्वों को अगर मजबूत कहानी और वातावरण के साथ पेश किया जाए तो भारतीय दर्शक उसे बेहद पसंद कर सकते हैं। ‘द वन’ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है।

लेकिन सिर्फ लोककथा, देवी, जंगल और रहस्यमयी शक्तियों को एक साथ रख देने से ‘कांतारा’ या ‘तुम्बाड’ जैसा सिनेमा नहीं बन जाता। ‘द वन’ देखते हुए कई बार लगता है कि आप सिनेमाघर में फिल्म नहीं, किसी पुराने टीवी धारावाहिक का बेहद लंबा और एपिसोड देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सेट बड़ा है और स्टार बड़ा है।

फिल्म की कहानी सातवीं शताब्दी से शुरू होकर आज के दौर तक पहुंचती है। कहानी का केंद्र एक वन है और फिल्म शुरू से ही इस वन को रहस्य और भय की जमीन बनाने की कोशिश करती है। दर्शकों को बार-बार बेहद लाउड तरीके से बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद वन में जाना वर्जित है। यह बात इतनी बार दोहराई जाती है कि लगता है अब कोई बड़ा रहस्य खुलेगा या डरावना दृश्य सामने आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।

देवांचल के ग्रामीण इस बात से कांपते रहते हैं, मगर उनकी घबराहट दर्शकों तक पहुंचती ही नहीं। जब पात्र डर रहा हो और दर्शक नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि माहौल बनाने में कहीं गंभीर चूक हुई है।

मुंबई में रहने वाला ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) अपनी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के साथ छठ पूजा के लिए गांव लौटता है। वहां उसका भाई शशि (अनूप सोनी) और भाभी सुशीला (श्वेता तिवारी) रहते हैं। ऋषि आधुनिक सोच वाला है, जबकि उसके भाई-भाभी लोक परंपराओं और अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। यहीं से फिल्म अपने कई ट्रैक खोल देती है।

एक भू-माफिया है, जो जंगल के बीच से रास्ता बनाकर पैसा कमाना चाहता है। एक अदृश्य शक्ति है। देवी की कहानी है। देवर-भाभी के बीच जायदाद का विवाद है। छठ मैया का त्योहार है। फिर पुनर्जन्म, बुरी शक्तियां और अच्छाई-बुराई की लड़ाई भी कहानी में दाखिल हो जाती है। सुनने में यह सब काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन पर्दे पर इनका मेल इतना लचर है कि कहानी कम और जोड़तोड़ ज्यादा दिखाई देती है।

फिल्म में विषयों की कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें एक मजबूत कहानी में पिरोने की। भू-माफिया का ट्रैक अपनी जगह है, पारिवारिक विवाद अपनी जगह, देवी और अदृश्य शक्ति अपनी जगह और लोक आस्था अपनी जगह। लेकिन फिल्म इनमें से किसी भी हिस्से को पर्याप्त गहराई नहीं देती।

नतीजा यह होता है कि दर्शक लगातार कहानी को समझने की कोशिश करता रहता है, जबकि फिल्म उसे समझाने के बजाय नए सवाल खड़े करती रहती है।

देवी कौन है? अदृश्य शक्ति क्या है? कौन सही है और कौन गलत? कौन-सा किरदार किसके साथ है? इन सवालों के जवाब कहानी को रहस्यमय बनाने के बजाय और उलझा देते हैं।

अगर कहानी कमजोर हो तो अच्छी पटकथा उसे संभाल सकती है। ‘द वन’ में समस्या यह है कि पटकथा भी कहानी को संभालने के बजाय उसकी कमजोरियों को और उजागर करती है।

किरदार कब और क्यों अपना रंग बदल लेते हैं, इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखता। देवी और शैतानी ताकतों का पूरा खेल रहस्य पैदा करने के बजाय कंफ्यूजन पैदा करता है।

सबसे बड़ी समस्या फिल्म की टाइमलाइन है। घटनाक्रम कुछ दिनों का है, लेकिन उसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कहानी कई महीनों से चल रही हो। घटनाओं के बीच समय का अंतर और किरदारों के व्यवहार में बदलाव एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। चार दिन की कहानी चार महीने जैसी लगने लगे तो दर्शक का कहानी से भावनात्मक रिश्ता टूटना तय है।

फिल्म में ‘क्या हो रहा है?’ और ‘क्यों हो रहा है?’ जैसे सवाल लगातार सिर उठाते हैं। अफसोस कि लेखकों ने इनका जवाब देने के बजाय अपनी सुविधा से कहानी आगे बढ़ाना ज्यादा आसान समझा।

गंभीर कहानी जब दर्शक को नहीं बांध पाती तो फिल्म कॉमेडी का सहारा लेती है। ‘द वन’ में मनीष पॉल और ‘चुड़ैल’ से जुड़े कॉमेडी दृश्य इसी उम्मीद पर रखे गए हैं। लेकिन यहां भी मामला नहीं बनता।

जिन दृश्यों पर हंसी आनी चाहिए, वे हंसी नहीं लाते। कॉमेडी कहानी की गति को बेहतर करने के बजाय और ज्यादा असहज बनाती है।

फिल्म का टोन भी लगातार बदलता रहता है। कभी हॉरर, कभी लोककथा, कभी पारिवारिक ड्रामा और कभी कॉमेडी। इन सबके बीच फिल्म अपनी पहचान ही खो देती है।

दीपक कुमार मिश्रा का निर्देशन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक है। उनके पास बड़ा सेटअप है, बड़ा स्टार है और कहानी के स्तर पर ऐसा विषय भी है जिसमें सिनेमाई संभावनाएं थीं। लेकिन पर्दे पर इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता।

फिल्म का ट्रीटमेंट कई जगह बरसों पुरानी बी-ग्रेड फिल्मों जैसा महसूस होता है। दृश्य बड़े हैं, लेकिन उनका असर छोटा है। घटनाएं होती हैं, लेकिन उनमें तनाव पैदा नहीं होता।

निर्देशन फिल्म की कहानी को संभालने के बजाय उसे और बिखरा हुआ बना देता है। यही वजह है कि फिल्म का बड़ा कैनवास भी दर्शक को प्रभावित नहीं करता।

सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार मटीरियल हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है और बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन ‘द वन’ उनकी स्क्रिप्ट चुनने की कमजोरी जरूर सामने लाती है। ऐसी फिल्म चुनना कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है।

तमन्ना भाटिया के हिस्से में भी बहुत कुछ नहीं आया है। ममता महत्वपूर्ण किरदार होने के बावजूद इतनी गहराई नहीं हासिल कर पाती कि अभिनेत्री को अपनी क्षमता दिखाने का पर्याप्त मौका मिले। मनीष पॉल की कॉमेडी फिल्म की समस्या बढ़ाती है, घटाती नहीं।

सुनील ग्रोवर विलेन के किरदार में जरूरत से ज्यादा ओवरएक्टिंग करते नजर आते हैं। उनका किरदार भी ठीक से लिखा नहीं गया है, इसलिए उनका खलनायक प्रभाव पैदा नहीं कर पाता। अनूप सोनी और श्वेता तिवारी अपेक्षाकृत बेहतर नजर आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहते हैं।

तकनीकी स्तर पर भी ‘द वन’ कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ती। फिल्म के सेट कई जगह इतने नकली लगते हैं कि कहानी की काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करने के बजाय दर्शक बार-बार सेट के नकलीपन महसूस करता है।

फिल्म को जिस तरह शूट किया गया है, उसमें भी टीवी सीरियल जैसी झलक दिखाई देती है। इतने बड़े पर्दे और बड़े स्टार के बावजूद विजुअल ट्रीटमेंट सिनेमाई भव्यता पैदा नहीं कर पाता।

एक्शन कमजोर है। गाने कहानी में कोई खास ऊर्जा नहीं भरते और तकनीकी पक्ष ऐसा कोई सहारा नहीं देता जिससे फिल्म की कमजोर पटकथा ढकी जा सके।

‘द वन’ आस्था, अंधविश्वास, लोक परंपरा, पुनर्जन्म और अच्छाई की बुराई पर जीत जैसी बातों को एक साथ लेकर चलती है। लेकिन इन विचारों को जिस तरह से कहानी में पिरोया गया है, वह बेहद बोदा और उलझा हुआ है।

‘द वन’ देखते हुए सबसे ज्यादा डर वन से नहीं, इस बात से लगता है कि फिल्म अभी और कितनी लंबी चलने वाली है। निश्चित रूप से साल की सबसे घटिया फिल्मों में से एक।