कियारा आडवाणी का किलर 'बॉस लेडी' अवतार, पावर सूट में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

बॉलीवुड की स्टनिंग और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कियारा आडवाणी हमेशा से ही अपने शानदार फैशन सेंस और अदाओं से फैंस का दिल जीतती आई हैं। हाल ही में कियारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद अट्रैक्टिव तस्वीरें शेयर की हैं।

इन तस्वीरों में कियारा का एक नया और बेहद पावरफुल 'बॉस लेडी' रूप देखने को मिल रहा है। अपनी इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कियारा ने कैप्शन में लिखा कि वे इनमें से कोई एक फोटो चुन नहीं पा रही थीं, इसलिए उन्होंने अपने "पावर सूट एरा" की ये तस्वीरें शेयर की हैं।





तस्वीरों में कियारा आडवाणी ने मोनोक्रोमैटिक कैमेल-बेज रंग का थ्री-पीस पावर सूट पहना हुआ है। उनके इस एंसेंबल में एक फिटेड वेस्टकोट, क्लासिक टेलर्ड ब्लेज़र और हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर शामिल हैं।

ब्लेज़र के नीचे उन्होंने सफेद कॉलर और कफ्स वाली शर्ट पहनी है, जिसे बेज कलर की स्लिम नेक-टाई के साथ पेयर किया गया है। उनके इस पूरे सूट पर बारीक प्लेड पैटर्न बना हुआ है, जो उनके कॉर्पोरेट लुक में एक विंटेज और मॉडर्न टच जोड़ता है।





एक्सेसरीज के तौर पर कियारा ने नो-फस लुक अपनाते हुए केवल सोने के स्टड इयररिंग्स, एक स्टेटमेंट रिंग और आंखों पर बड़े क्लियर-लेंस एविएटर चश्मे लगाए हैं, जो उनके इस अवतार को बेहद बोल्ड और कूल बनाते हैं। पैरों में उन्होंने मैचिंग पॉइंटेड-टो स्टिलेटोज़ पहने हैं।

तस्वीरों में कियारा का हर एक्सप्रेशन आत्मविश्वास और पावर से भरा हुआ है। किसी तस्वीर में वे अपने चश्मे को धीरे से थामे हुए कैमरे की ओर गंभीर और तीखी नजरों से देख रही हैं, तो किसी में दूर किसी सोच में डूबी नजर आ रही हैं।

उनके चेहरे पर मिनिमल मेकअप और न्यूड-पिंक लिपस्टिक के साथ सॉफ्ट-ग्लैम फिनिश दिया गया है, जो उनके नेचुरल ग्लो और नैन-नक्श को बखूबी उभार रहा है। कियारा ने अपने बालों को मिडिल-पार्टेड सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा है।

कियारा आडवाणी का यह लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो चुका है। फैंस और फैशन क्रिटिक्स उनके इस फॉर्मल-मीट्स-ग्लैमरस कॉम्बिनेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं।