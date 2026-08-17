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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (12:44 IST)

'रामायण' का 4000 करोड़ बजट सुनकर न हों हैरान, यश ने बताया कहां खर्च होंगे इतने पैसे

Ramayana movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (12:49 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' लगातार चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है। 4,000 करोड़ रुपए के कथित बजट की खबरों ने जहां सिनेप्रेमियों को हैरान किया, वहीं ट्रेड एनालिस्ट्स के बीच इसके बॉक्स ऑफिस रिकवरी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। 
 
अब 'रामायण' में रावण की भूमिका निभा रहे दक्षिण भारतीय सुपरस्टार और फिल्म के सह-निर्माता यश ने इन तमाम आशंकाओं पर अपनी बात रखी है। शो 'आप की अदालत' में रजत शर्मा से बात करते हुए यश ने फिल्म के विशाल बजट और बिजनेस मॉडल के पीछे का सच उजागर किया।
4000 करोड़ का गणित: दोनों पार्ट और ग्लोबल प्रमोशन शामिल
यश ने स्पष्ट किया कि 4,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा किसी एक फिल्म का नहीं है, बल्कि इसे लेकर उद्योग में एक भ्रम फैला हुआ है। यश ने कहा, यह एक गलतफहमी है जिसे मैं दूर करना चाहता हूं। 4,000 करोड़ रुपए का बजट किसी एक पार्ट का नहीं, बल्कि 'रामायण' के दोनों भागों का कुल बजट है। इसमें केवल फिल्म निर्माण ही नहीं, बल्कि इसका वर्ल्डवाइड प्रमोशन और मार्केटिंग खर्च भी शामिल है। 
 
यश ने इसे 'हॉलीवुड मैथ' करार देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर रिलीज होने वाली फिल्में अपनी मेकिंग के बराबर या उससे भी अधिक बजट उनके विश्वव्यापी प्रमोशन पर खर्च करती हैं। जब फिल्म का लक्ष्य वैश्विक बाजार होता है, तो प्रमोशन का दायरा और लागत दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कमाई का दायरा भी अंतराष्ट्रीय स्तर पर फैल जाता है।
 
'रामायण' की स्टार कास्ट और रिलीज शेड्यूल
नितेश तिवारी की यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी स्टार कास्ट में से एक को एक साथ ला रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकेश रावण, सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखेंगे। इसके अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और रवि दुबे भी अहम किरदार में दिखेंगे। 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगा। 
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